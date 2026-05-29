Ribadavia aprueba un plan de economía social

El vino y el patrimonio histórico de la villa son fortalezas a impulsar dentro del plan de economía social.

El Concello de Ribadavia aprobó este jueves en pleno el Plan Local de Economía Social, un documento estratégico que marcará la hoja de ruta del municipio durante los próximos cuatro años para impulsar el cooperativismo, el emprendimiento colectivo y un modelo de desarrollo sostenible ligado al territorio.

El texto contempla 17 acciones orientadas a fortalecer la economía local desde una perspectiva social y participativa, estructurada en tres grandes ejes: personas, entidades y gobernanza. El plan fue elaborado con el apoyo del programa Eusumo de la Xunta de Galicia y de la cooperativa Larega, especializada en transformación social.

La diagnosis realizada identifica retos como el envejecimiento de la población, la pérdida de juventud o la dependencia del turismo estacional, aunque también destaca fortalezas como el tejido asociativo, la identidad territorial y el potencial de sectores vinculados al vino, el patrimonio o los cuidados.

“Con este plan queremos dar un marco claro ao traballo que xa se está a facer en materia de economía social no municipio”, señaló el alcalde, César Fernández, quien definió el documento como “realista, adaptado á nosa capacidade como concello”.

Entre las medidas previstas figuran campañas de sensibilización, formación y cesión de espacios municipales, además de programas de prácticas y acompañamiento a proyectos emergentes. También se impulsarán iniciativas vinculadas al turismo enológico, el comercio local, los cuidados, la vivienda cooperativa, las comunidades energéticas y la gestión del patrimonio.