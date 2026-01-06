Ribadavia se consolida en el mapa del turismo navideño

El turismo de luces de Navidad ha llegado para quedarse en Ribadavia. La capital de O Ribeiro volvió a aprovechar durante estas fiestas el tirón de su condición de “pueblo ferrero”, consolidándose como uno de los destinos incluidos en las rutas de turismo navideño en Galicia. Aunque la afluencia no alcanzó las cifras multitudinarias del pasado año, la villa mantuvo su posición como referente, formando parte de excursiones organizadas que, partiendo desde Ourense, enlazan Allariz y Vigo con parada en Ribadavia.

La guía turística Rosa Dorado, que ya el pasado año incluyó la villa en estos recorridos, constata que “Ribadavia y Allariz suenan mucho entre la gente que quiere ver lugares navideños. Muchos vienen por el reclamo de las luces de Vigo, pero buscan más opciones, y estas dos están entre ellas”. Reconoce que este año hubo menos afluencia de gente, pero subraya que “dentro del turismo navideño, Ribadavia ya es un producto, y entró dentro de ese grupo de lugares que visitar”.

En su valoración, destaca que “Ribadavia despierta interés porque es muy monumental e histórica”, un atractivo que complementa al alumbrado navideño. Entre los visitantes, recuerda que “tuvimos un grupo de Canarias que vino expresamente a visitar pueblos ferrero, y de Ribadavia se fueron a Puebla de Sanabria”.

Desde el Concello, el alcalde César Fernández realizó una valoración muy positiva de la campaña, señalando que “as actividades programadas, pensadas para todos os públicos, demostraron unha grande capacidade de atracción e consolidan o noso municipio como un destino turístico de referencia no Nadal”. Añadió además que “a iluminación de Nadal converteu as rúas e prazas nun espazo acolledor e atractivo, reforzando a identidade histórica da vila e creando un ambiente que convidou tanto á veciñanza como ás persoas visitantes a gozar de Ribadavia”.

Refuerzo de Vilas Vivas

Dentro de los retos para consolidar Ribadavia como destino turístico durante todo el año, la guía Rosa Dorado valora el proyecto Vilas Vivas como “un buen punto de partida porque es una oferta nueva para el visitante” y cree que la promoción de la artesanía y la oferta de degustación y cata de vinos puede ser un atractivo para el turista.

César Fernández subraya la importancia de esta iniciativa, que permitió, en su primera fase, la rehabilitación y apertura de nueve locales en la zona histórica esta navidad. “Está a dar resultados moi positivos, contribuíndo á dinamización do comercio local e a un modelo de turismo sostible e estable”.

El impacto del turismo navideño también se dejó sentir en el comercio local, con las visitas al mercado navideño de Establecementos Asociados do Ribeiro.