Vuelca un camión tras romper la barrera e invadir los carriles contrarios en Ribadavia

Un camión de bombeo de hormigón volcó tras romper las barreras de protección de la carretera en Ribadavia, en la zona donde se encuentra la Mancomunidade do Ribeiro, en dirección a O Carballiño. El vehículo atravesó los carriles de un lado a otro antes de acabar volcado en una vía de servicio adyacente. El accidente de tráfico dejó dañadas las vallas de protección de la carretera.

Según la información recabada, estaba previsto que una grúa de gran tonelaje acudiese al lugar para levantar y retirar el camión. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado del conductor.

Una persona atendida tras otra salida de vía

Durante la mañana también se registró otra salida de vía en Oímbra Una persona que viajaba en una furgoneta resultó afectada y fue evacuada para recibir asistencia sanitaria. La persona se encontraba algo aturdida tras el accidente. Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.