La imagen de la Ribeira Sacra llega a seis millones de décimos de la Lotería Nacional

La Denominación de Origen Ribeira Sacra protagoniza el décimo de la Lotería Nacional de mañana jueves 23 de julio, una iniciativa de Loterías y Apuestas del Estado que busca dar visibilidad a las denominaciones de origen y a la riqueza de la cultura vitivinícola española.

La presentación del décimo tuvo lugar este martes en el Centro del Vino de la Ribeira Sacra, con la participación del presidente de la D.O. Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, y del delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Lugo, Luis F. López.

El décimo está ilustrado con una imagen de los emblemáticos viñedos de la Ribeira Sacra, en reconocimiento al valor paisajístico, cultural y vitivinícola de este territorio, conocido por su viticultura heroica y la calidad de sus vinos. Según destacó Antonio Lombardía, esta iniciativa permitirá proyectar la imagen de la Ribeira Sacra en todo el país y supone un reconocimiento al trabajo de generaciones de viticultores.

Para el sorteo del 23 de julio se pondrán a la venta seis millones de décimos, que llevarán la imagen de la Ribeira Sacra a toda España. La iniciativa forma parte de la tercera colección de Loterías dedicada a las denominaciones de origen y cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro de la campaña ‘Alimentos de España’.