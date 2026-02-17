Interrumpida la circulación ferroviaria entre Ourense y Monforte por un incendio en un túnel de la línea del Miño

Un tren regional en la estación de Ourense, en una imagen de archivo.

La circulación ferroviaria entre Montefurado (Quiroga) y Monforte de Lemos permanece interrumpida desde primera hora de este martes debido a un incendio que afecta a la infraestructura en un túnel del tramo León–Monforte, una conexión clave para la provincia de Ourense con la Meseta.

Según informó Adif, el fuego se declaró en las proximidades de un túnel y obligó a cortar el tráfico por motivos de seguridad en torno a las 08.00 horas. La incidencia afecta a los trenes que enlazan Galicia con Ponferrada y León, así como a los servicios con origen o destino en Ourense.

Un regional afectado y traslado por carretera

El primer convoy perjudicado fue el regional que cubría el trayecto Ponferrada–Ourense. El tren tuvo que retroceder hasta Montefurado, donde quedó apartado. Los viajeros fueron trasladados por carretera en un autobús habilitado por Renfe para garantizar su llegada a destino.

También está pendiente el paso de otros servicios programados durante la mañana, entre ellos un A Coruña–Barcelona que debía atravesar el tramo afectado a media mañana.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el interior del túnel para sofocar completamente el incendio y evaluar los daños. Una vez finalicen las labores, técnicos de Adif revisarán la infraestructura antes de autorizar la reanudación del tráfico ferroviario.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego y no hay previsión oficial sobre cuándo podrá restablecerse la circulación en esta línea estratégica para las comunicaciones ferroviarias de Ourense.