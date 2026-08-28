Vídeo | Un derrumbe mantiene cortado un carril de la N-120 entre Ourense y Monforte tras las intensas lluvias

Los trabajadores actúan este viernes en el terraplén de la N-120 para cambiar la red y evitar nuevos desbordamientos en la carretera.

Un derrumbe de tierra mantiene cortado desde hace más de una semana uno de los carriles de la N-120, concretamente en dirección Ourense-Monforte, obligando a regular el tráfico en este tramo mediante dos semáforos en ambos lados.

La incidencia se encuentra después del cruce de Penalba y Luíntra y en las proximidades del desvío hacia el monasterio de Santo Estevo, en un punto especialmente afectado por las intensas lluvias registradas durante los últimos días.

Trabajos para evitar nuevos desbordamientos

Los operarios trabajan este viernes en el cambio de la red situada en el terraplén, una actuación destinada a mejorar la evacuación del agua y evitar que se produzcan nuevos desbordamientos sobre la carretera.

El desprendimiento se produjo después de las fuertes precipitaciones registradas en la zona, que provocaron la acumulación de agua y el desplazamiento de tierras.

Tráfico regulado por semáforos

Mientras continúan los trabajos, la circulación permanece abierta por el carril disponible, pero está regulada mediante dos semáforos que permiten alternar el paso de los vehículos en ambos sentidos.

La situación obliga a los conductores que circulan por la N-120 entre Ourense y Monforte a extremar la precaución en este tramo mientras se completa la actuación sobre el terraplén.