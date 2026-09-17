Evacuado en helicóptero tras ser atropellado por un tractor en Riós

Una persona ha sido evacuada en helicóptero tras resultar herida al ser atropellada por un tractor en una finca de Riós, en la parroquia de Trasestrada. No hubo más personas heridas en el accidente.

El suceso tuvo lugar unos minutos después de las 12,30 horas, según informó el 112 Galicia, que recibió el aviso alertando de que una persona había sido atropellada por un tractor mientras se encontraba en una finca.

Tras recibir la alerta, los gestores del 112 Galicia movilizaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Riós.

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero de urgencias sanitarias con base en Ourense, que trasladó al herido para recibir atención médica. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas.