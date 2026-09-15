O Riós, declarado zona gravemente afectada tras el incendio que calcinó más de 28 hectáreas

El Consejo de Ministros ha declarado zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil --lo que se conocía como zonas catastróficas-- a, entre otros, municipios afectados por 112 episodios adversos registrados en 14 comunidades autónomas (CCAA) entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026. Entre ellos, se encuentra el municipio ourensano de O Riós por el incendio forestal, de la parroquia de Fumaces e A Trepa, que calcinó en agosto 28,21 hectáreas.

Así, las personas y entidades que acrediten daños pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas para paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Además, Interior estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

El acuerdo adoptado habilita también medidas de otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Por su parte, los de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social. Asimismo, el de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

En el ámbito de sus competencias, todos los departamentos ministeriales podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados por al acuerdo adoptado.

En este sentido, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.

Además, también se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. "Estas medidas podrán ampliarse cuando se disponga de una evaluación más completa de los daños, con el objetivo siempre de favorecer la salud, la recuperación y el retorno a la normalidad", ha indicado Saiz.

Terremotos, incendios, olas de calor y más

En el periodo fijado en el acuerdo del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior ha destacado la serie sísmica de Granada durante el mes de agosto. Asimismo, ha dicho que incluye los distintos incendios forestales registrados en las CCAA de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja y Región de Murcia.

En este sentido, ha precisado que el listado de zonas recoge determinados incendios forestales que se produjeron con anterioridad al período comprendido entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026, pero cuyas situaciones operativas fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante dicho intervalo temporal.

A su vez, también lista diversos fenómenos meteorológicos adversos, entre los que sobresalen episodios de altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones que afectaron sobre todo a Cataluña y, en menor medida, a Castilla y León. Junto a estos fenómenos, también tiene en cuenta otros incidentes de especial relevancia para la protección civil, como el incendio ocurrido en la línea 1 del Metro de Barcelona.

Asimismo, recoge la interrupción temporal de las comunicaciones del servicio de emergencias 112 de Cataluña como consecuencia de las fuertes lluvias, la activación de una situación de prealerta por riesgo de contaminación marina derivada de la vía de agua sufrida por una embarcación pesquera en Gran Tarajal, así como diversos accidentes con sustancias peligrosas en instalaciones ubicadas en las provincias de Barcelona, Albacete, Huesca y Las Palmas.