POSIBLES ACCIDENTES
El PSOE de Rubiá apremia arreglar o cerrar un parque infantil por su peligro
POSIBLES ACCIDENTES
El estado de conservación del parque infantil de La Capilla preocupa al grupo municipal socialista de Rubiá. Su portavoz, Raquel Méndez, resalta el peligro que entraña para los jóvenes usuarios. “O arranxa ou o precinta. É un perigo”, dijo la concejala, refiriéndose al equipo de gobierno popular.
Méndez aludió al mal estado en que se encuentran los pilares de madera, en alguno de los cuales fueron colocadas piezas de metal para sujetarlos y ya están oxidadas, según dijo. Además, resaltó que algunos juegos “están movidos e fóra de sitio” y la existencia de una barandilla de cierre ante un nivel de aproximadamente tres metros que cualquier día puede causar un accidente.
La concejala se quejó de que, ante su reclamación, el Concello se limitó a enviar un par de operarios. “Pintaron e marcharon”, afirmó a este respecto.
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