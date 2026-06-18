Un 75% de personas no usa preservativo para tener sexo

La segunda edición de la Encuesta Nacional de Salud Sexual, elaborada por el CIS sobre una muestra de 9.009 personas y presentada por el Ministerio de Sanidad, refleja importantes cambios en los hábitos y comportamientos sexuales de la población española, además de poner de manifiesto algunas carencias en materia de prevención y educación sexual. Entre los datos más destacados figura que casi tres de cada diez mujeres aseguran haberse visto forzadas alguna vez a realizar algo que no deseaban en una relación sexual.

El estudio también revela un bajo uso del preservativo. El 75,2% de los encuestados no lo utilizó en su última relación con penetración vaginal. Entre quienes prescindieron de él, las razones más habituales fueron mantener relaciones exclusivamente con su pareja (29,2%), utilizar otros métodos anticonceptivos (21,6%) o considerar que no existía riesgo de embarazo por no encontrarse en edad fértil (24,5%). Los datos reflejan que aproximadamente una cuarta parte de la población no empleó ningún método de protección o anticoncepción en su última relación sexual.

Además, el 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba del VIH y un 2,4% recibió un diagnóstico de infección de transmisión sexual durante el último año. Entre estas infecciones, el virus del papiloma humano (VPH) fue el más frecuente entre las mujeres diagnosticadas, mientras que la gonorrea y las micosis encabezaron los casos registrados entre los hombres.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual. | La Región

Satisfacción sexual

La encuesta muestra asimismo que el 77,2% de la población se declara satisfecha con su vida sexual, aunque este porcentaje ha descendido respecto al 85,8% registrado en 2009. Del mismo modo, seis de cada diez personas se muestran poco o nada de acuerdo con la afirmación de que una vida sexual activa sea imprescindible para alcanzar la felicidad. El informe también refleja cambios en la percepción social de la sexualidad y una mayor diversidad en las formas de entender las relaciones afectivas y sexuales.

Otro de los aspectos analizados es el consumo de pornografía y la prostitución. Casi la mitad de la población afirma haber consumido pornografía durante el último año, aunque las diferencias por sexo son significativas: lo hizo el 71,9% de los hombres frente al 24,9% de las mujeres.

Relaciones pagadas

Asimismo, más de uno de cada cuatro hombres (27,5%) reconoce haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales. La encuesta señala además que el consumo de pornografía es especialmente frecuente entre las personas de 25 a 34 años. La atracción heterosexual continúa siendo la predominante, con un 87,5% de hombres atraídos por mujeres y un 77,2% de mujeres atraídas por hombres. Además, un 12% de las mujeres y un 2,3% de los hombres se reconocen como asexuales.

Tras la presentación de los resultados, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual, mejorar la prevención frente a las infecciones de transmisión sexual y seguir desarrollando políticas públicas basadas en datos para responder a los cambios sociales y tecnológicos que influyen en la forma en que la población vive su sexualidad.