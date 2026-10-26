Alerta alimentaria por Salmonella en una salsa distribuida en supermercados de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este lunes, 26 de octubre, una nueva alerta alimentaria tras confirmarse la presencia de Salmonella en un producto de tahini de sésamo de la marca Arkan, procedente de Egipto. Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir el lote afectado debido al riesgo de sufrir una infección alimentaria.

La advertencia ha llegado a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que las autoridades sanitarias de Malta notificaran la presencia de la bacteria Salmonella spp. en el producto Pure Sesame Tahini, una pasta elaborada a partir de semillas de sésamo que se utiliza habitualmente en recetas como el hummus, salsas y otros platos de la cocina de Oriente Medio.

¿Qué producto está afectado por la alerta?

La AESAN ha facilitado los siguientes datos para identificar el producto implicado:

Nombre del producto: Pure Sesame Tahini.

Marca: Arkan.

Formato: Bote de plástico.

Peso: 400 gramos.

Número de lote: 0257502493.

Fecha de caducidad: Diciembre de 2027.

Conservación: Temperatura ambiente.

Imagen de la salsa afectada | AESAN

¿Dónde se ha distribuido el tahini afectado?

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, aunque las autoridades sanitarias no descartan que el producto haya llegado a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones.

La alerta ha sido comunicada a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a quienes tengan en su domicilio algún bote correspondiente al lote señalado que se abstengan de consumirlo.

¿Qué síntomas provoca la Salmonella?

La Salmonella es una bacteria que puede causar salmonelosis, una infección gastrointestinal cuyos síntomas más habituales son diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal y dolor de cabeza.

En caso de haber consumido el producto afectado y presentar síntomas compatibles con esta infección, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un centro de salud. La enfermedad puede resultar especialmente peligrosa para niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.