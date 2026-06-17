Autonomía y dignidad son las claves de la nueva longevidad

El investigador del grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Carlos Spuch, destacó la importancia de preservar la función cognitiva, la autonomía y la dignidad hasta el final de la vida en la denominada “nueva longevidad”, es decir, que el reto no sea solo vivir más años, sino hacerlo con calidad de vida. Así lo señaló durante el VII Seminario Académico 2026 “Retos de la nueva longevidad”, organizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y la Universidad Carlos III de Madrid. En este foro, Spuch apostó por una medicina del futuro que sea “preventiva, personalizada y periférica”. “No podemos seguir esperando a que los síntomas sean evidentes para actuar”, apuntó.

En su intervención, el investigador abordó el deterioro cognitivo, “un proceso silencioso y progresivo que comienza años antes de los primeros síntomas, cuando la neuroplasticidad aún es modulable”, y defendió la necesidad de avanzar hacia diagnósticos más precoces y accesibles. Además, presentó la Firma Salvia, una herramienta basada en biomarcadores presentes en la saliva que permite detectar y clasificar el deterioro cognitivo de forma no invasiva. “Por primera vez, hemos demostrado que la saliva puede actuar como un espejo del cerebro”, detalló.

La jornada reunió a diversos expertos en salud, envejecimiento, cuidados y sostenibilidad social para debatir sobre los retos de la nueva longevidad. En este sentido, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga afirmó que la “verdadera reflexión” que debe plantearse es cómo se quieren vivir los años ganados gracias a la medicina y “qué sentido tiene añadir más años si no van acompañados de bienestar y de una buena calidad de vida”.

Por su parte, el investigador Ikerbasque y responsable del área de Envejecimiento del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, Ander Matheu, indicó que “el envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad y requiere herramientas capaces de medir este proceso de forma personalizada”. Matheu presentó un Índice de Resiliencia de Envejecimiento (IR), una herramienta que permite identificar distintas trayectorias de envejecimiento y patrones de enfermedad, mejorando la medicina de precisión aplicada al envejecimiento y facilitando intervenciones preventivas, la optimización de recursos sanitarios y un envejecimiento más saludable y sostenible.

“Así como existen biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades o escalas para predecir fragilidad o pérdida de capacidad funcional, sería interesante contar con una herramienta que permita predecir el envejecimiento que va a tener cada persona”, explicó.

En esta misma línea, el catedrático de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y neuropsicólogo en NeuronUP, Marcos Ríos, presentó un modelo de edad cerebral multicognición basado en métricas digitales obtenidas mediante pruebas neuropsicológicas y técnicas de inteligencia artificial (IA). Esta herramienta es capaz de detectar procesos de envejecimiento cognitivo acelerado y facilitar sistemas de monitorización accesibles y escalables.

“A través de una evaluación digital breve y objetiva, podemos obtener información muy valiosa sobre cómo está envejeciendo cognitivamente una persona e identificar perfiles específicos de deterioro según la enfermedad. Esto permite no solo diagnosticar, sino comprender qué funciones cognitivas están más afectadas en cada caso”, explicó.

Según indicó, esta herramienta podría integrarse en programas de envejecimiento saludable, en Atención Primaria o en seguimientos periódicos en empresas, facilitando una detección temprana de trayectorias cognitivas anómalas antes de que aparezcan síntomas clínicos.