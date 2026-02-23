Encuentran astillas en bolsas de queso rallado de marcas conocidas y activan una alerta alimentaria en Galicia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta alimentaria que afecta a Galicia tras detectar la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en varios productos de queso rallado de marcas conocidas, incluida una de un supermercado.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Productos afectados

Los artículos implicados pertenecen a distintas marcas, pero comparten el mismo número de lote:

Queso rallado gouda - Alteza

Lote: 2426026

Fecha de caducidad: 05/06/2026

Peso: 200 g

Conservación: Refrigerado

Queso rallado de Alteza

Queso rallado gouda - Albéniz

Lote: 2426026

Fecha de caducidad: 05/06/2026

Peso: 1 kg

Conservación: Refrigerado

Queso rallado de Albéniz

Queso rallado mozzarella y provolone - Froiz

Lote: 2426026

Fecha de caducidad: 05/06/2026

Peso: 200 g

Conservación: Refrigerado

Queso rallado de Froiz

Distribución y medidas adoptadas

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan haberse producido redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La alerta ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los lotes afectados que se abstengan de consumirlos, debido al riesgo que puede suponer la presencia de cuerpos extraños.