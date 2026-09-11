Un ensayo internacional probará si el alzhéimer puede frenarse antes de que aparezcan los síntomas

La investigación contra el alzhéimer da un nuevo paso hacia uno de sus grandes objetivos: intervenir antes de que aparezcan los primeros síntomas. Un ensayo clínico internacional probará un medicamento experimental en personas que todavía no presentan pérdida de memoria, pero que muestran señales biológicas relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

El estudio, denominado PrevenTRON, se encuentra en fase III y prevé reclutar a alrededor de 1.600 personas de entre 55 y 80 años en distintos países. Los participantes serán sometidos inicialmente a pruebas para comprobar que no presentan problemas de memoria y, posteriormente, a un análisis de sangre para detectar determinados biomarcadores.

Uno de los elementos fundamentales será la presencia de p-tau217, una proteína en sangre relacionada con el deterioro cognitivo y el desarrollo del alzhéimer. Investigaciones anteriores apuntan a que este biomarcador puede ayudar a identificar a personas con una elevada probabilidad de desarrollar alteraciones cognitivas en los años posteriores.

Actuar antes de que aparezca la pérdida de memoria

Las personas que cumplan los criterios del ensayo podrán recibir trontinemab, un medicamento experimental desarrollado por Roche que actúa contra las placas de beta-amiloide que se acumulan en el cerebro, una de las características asociadas a la enfermedad de Alzheimer.

Los primeros estudios con el fármaco han mostrado resultados prometedores en pacientes que ya se encontraban en fases iniciales de la enfermedad. Según los datos preliminares, el tratamiento consiguió eliminar las placas de amiloide en nueve de cada diez participantes estudiados después de 28 semanas.

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La principal novedad de PrevenTRON es, sin embargo, el momento en el que se administrará el medicamento. Los investigadores quieren saber si intervenir antes de que aparezcan los síntomas puede retrasar o incluso evitar el desarrollo de la demencia.

El alzhéimer puede comenzar a desarrollarse en el cerebro hasta una década antes de que una persona consulte por problemas de memoria, por lo que detectar los cambios biológicos en esa fase silenciosa se ha convertido en una de las principales líneas de investigación actuales.

Un ensayo que durará varios años

Los participantes serán asignados de forma aleatoria a dos grupos: uno recibirá trontinemab y otro un placebo. Posteriormente serán controlados durante varios años para comprobar si aparecen signos de deterioro cognitivo y si existen diferencias entre ambos grupos.

El ensayo está previsto que dure entre cuatro y seis años y contará, entre otros centros internacionales, con al menos 15 hospitales y clínicas del Reino Unido.

Los responsables del estudio insisten, no obstante, en que el tratamiento continúa siendo experimental. El objetivo de la investigación será precisamente determinar si eliminar estas alteraciones cerebrales antes de que aparezcan síntomas puede traducirse realmente en una menor incidencia de demencia.

De confirmarse esa hipótesis, el estudio podría contribuir a un cambio importante en la estrategia frente al alzhéimer: pasar de intentar tratar la enfermedad una vez que la memoria comienza a deteriorarse a intentar detenerla años antes de que el paciente note los primeros síntomas.