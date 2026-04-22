El estrés triplica la incidencia de bruxismo y afecta a casi la mitad de las personas con altos niveles de ansiedad

Las personas con altos niveles de estrés tienen el triple de incidencia de bruxismo al afectar a casi la mitad de ellas.

El área Dental de la aseguradora Sanitas ha presentado los resultados del Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2026, un informe que pone el foco en la estrecha relación entre la salud emocional y la salud bucodental. Entre sus principales conclusiones destaca que las personas con altos niveles de estrés presentan una incidencia de bruxismo tres veces superior a quienes no lo sufren, afectando al 46,5% frente al 14% del resto de la población.

El estudio, realizado en colaboración con el Instituto MasMetrica sobre una muestra de más de 2.000 personas, refuerza la idea de que la salud bucodental no depende únicamente de la higiene diaria o de las visitas al dentista, sino que está profundamente vinculada al bienestar emocional y psicológico.

Según los datos, el estrés, la ansiedad y el ritmo acelerado del día a día pueden alterar los hábitos de cuidado, influir en la alimentación e incluso provocar conductas involuntarias como apretar o rechinar los dientes, lo que se conoce como bruxismo.

En el caso de la ansiedad, el informe señala que el 56,2% de las personas que afirman sufrirla de forma constante o diaria presentan bruxismo de manera habitual. En cambio, entre quienes declaran niveles bajos de ansiedad, el porcentaje desciende al 21,2%.

El bruxismo es un trastorno caracterizado por el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, que puede producirse tanto durante el sueño como en estado de vigilia. Según los especialistas, esta conducta puede derivar en desgaste dental, sobrecarga en la musculatura mandibular y molestias en la articulación de la mandíbula, por lo que su detección temprana resulta clave para evitar complicaciones.

“En Sanitas Dental creemos firmemente que cuidar de la salud bucodental es cuidar del bienestar integral”, ha explicado el director general de la compañía, Jesús Bonilla. En este sentido, ha subrayado el compromiso de la entidad con la divulgación y la concienciación sobre la importancia de la salud oral como parte de la salud general.

Por su parte, la odontóloga del equipo de Innovación Clínica y Calidad Asistencial de Sanitas Dental, Lorena Trinidad, ha destacado que el bruxismo es un problema cada vez más frecuente y directamente relacionado con factores emocionales. Asimismo, ha insistido en la importancia de su diagnóstico y tratamiento para preservar la salud bucodental a largo plazo.

Con este estudio, Sanitas busca poner de relieve la importancia de abordar la salud dental desde un enfoque integral, en el que el bienestar emocional juega un papel cada vez más determinante.