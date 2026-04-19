Un nuevo estudio apunta a la capacidad de no recordar los sueños como una señal temprana de Alzheimer

Una pregunta que solemos escuchar a veces entre nuestros familiares o amigos como es ¿qué has soñado hoy?, puede ayudar a detectar una enfermedad que afecta a medio millón de personas en España como es el Alzheimer.

Un estudio elaborado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas identificó que el no recordar los sueños puede ser una señal temprana de Alzheimer.

Pascual Sánchez- Juan, director científico del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, comentó que este estudio está dentro del proyecto BayeCas, una de las principales iniciativas europeas para el estudio del envejecimiento cognitivo de la última década.

Durante el seguimiento que se hace dentro del proyecto BayeCas a voluntarios sanos mayores de 70 años se pudo comprobar que, "las personas que no recuerdan los sueños tienen mucho más riesgo a 10 años de desarrollar la enfermedad de Alzheimer".

Esta afirmación está respaldada por otros mecanismos como biomarcadores en sangre, evolución clínica o el riesgo genético explica el director científico del Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas.

No es un diagnóstico definitivo sino una pista

En una entrevista con la Cadena Cope, Sánchez-Juan dejó claro que esta nueva línea no es un diagnóstico definitivo sino una pista para un diagnóstico precoz.

Esta enfermedad que en la actualidad afecta a un millón de personas podría duplicarse para 2050 según las previsiones. Por lo que esta nueva línea puede ser de gran ayuda.

Para Sánchez-Juan esta situación puede marcar un cambio de tendencia en la predicción de la enfermedad, algo fundamental. Ver un cambio de tendencia en "alguien que recuerda perfectamente los sueños y que deja en algún momento de recordar, o progresivamente cada vez tiene menos contenido en el sueño".

Esta nueva línea defendida por los investigadores del Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas les permite elaborar la hipótesis que estos síntomas son más precoces que los problemas de memoria, que usan normalmente los neurólogos para comenzar a sospechar de que su paciente sufre de Alzheimer.

El mismo investigador advierte que no recordar los sueños no implica tener Alzheimer, esto va más allá puede estar relacionado con la falta de sueño o la fase del sueño en la que uno se despierta. Y ya están trabajando en estudio con neuroimagen y cuestionarios más profundos