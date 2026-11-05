Graciela Varela, especialista en medicina de precisión aplicada a la longevidad y la salud cognitiva: “Vivir más y llegar más lúcido”

Una de las intervenciones más destacadas en el I Foro Internacional de Longevidad es la de Graciela Varela, médica dedicada a la medicina de precisión aplicada a la longevidad y la salud cognitiva y Máster en Microbiota Humana y en Fitoterapia Aplicada (Universidad CEU Cardenal Herrera). "Para mi venir a Galicia a hablar de longevidad es como volver a casa porque soy descendiente de gallegos, mi abuelo era de Pontevedra, y como emigrante se llevó a Argentina sus costumbres y sus hábitos. Aquí tenemos una esperanza de vida seis años menor que la de ustedes. En Sudamérica y Argentina hemos perdido lo que caracteriza a los centenarios gallegos: los vínculos, los lazos sociales, la comunidad, la actividad física, etcétera", explica.

La doctora añade que "cuando atiendo a un paciente no puedo reducirlo todo a 10 minutos sino que necesito conocer sus hábitos, sus costumbres. En la medicina de precisión solicitamos más marcadores no tanto para ver una información genética sino para ver como las distintas variantes afectan a los procesos bioquímicos. Estos marcadores te ayudan a detectar una predisposición. Desde la epigenética podemos intervenir tempranamente. Son muchos los estudios que muestran que la intervención temprana en hábitos alimentarios, actividad física ayudan a que la capacidad cognitiva de la persona se preserve. La longevidad no es solo alargar la vida, sino calidad de vida". La doctora resume su enfoque en "vivir más y llegar lúcido".

Los diferentes biomarcadores son los que ayudan "a diseñar estrategias y escuchar lo que está pasando en nuestra biología. Por ejemplo, hoy en día están de moda dietas diferentes pero ¿como metaboliza la persona cada uno de esos elementos?. La medicina del futuro es la medicina personalizada".

Muchos estudios demuestran que las personas longevas tienen otro tipo de microbiota

Graciela Varela recuerda que comenzó su formación hace 26 años en la Universidad de Tucumán y recuerda como comenzó su interés por la medicina de precisión y la longevidad. "Hice mis prácticas en una pasantía en el rural en donde hice además estudios sobre patrones de alimentación en la primera infancia. Allí, todas las semanas venían al hospital personas con patologías crónicas para las cuales yo sentía que no se les estaba brindando algo que significase un cambio significativo para ellos. Veía que venían niños con cuadros respiratorias y yo veía que ahí había algo más". Fue este punto en el que le encaminó a la medicina de precisión que "permite herramientas amigables con la biología para tratar todos los desequilibrios de base, para que la biología se optimice".

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La doctora destaca el papel de la microbiota en la longevidad. "Si la microbiota cambia afecta a la longevidad. Muchos estudios demuestran que las personas longevas tienen otro tipo de microbiota".

Con respecto a las diferencias de longevidad entre España y Galicia y Argentina, la doctora Varela señala que "lo que debemos traer son los hábitos, el estilo de vida, las relaciones sociales, la alimentación, pero me pregunto ¿y los nietos? ¿Que están comiendo los nietos de hoy? Los nietos no siguen el patrón de sus abuelos. Y esta es una tendencia global".