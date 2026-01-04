RIESGO PARA LOS OJOS
Los juguetes con luz láser pueden quemar la retina
RIESGO PARA LOS OJOS
Los juguetes con luz láser, como punteros, espadas o pistolas con mirilla, pueden dañar gravemente la retina y la mácula sin que los niños sientan dolor, ha advertido la especialista Ainhoa de Federico. Según explica, “mientras nuestros ojos rechazan naturalmente un láser rojo o verde, no son tan sensibles a los azules y violetas”, por lo que no se defienden a tiempo, y añade que “cualquier color de láser es igual de peligroso”.
De Federico también alerta sobre ballestas, dardos, pistolas de balines y fuegos artificiales, que pueden provocar traumatismos oculares graves, cataratas, desprendimiento de retina o incluso estallido del globo ocular. Recomienda supervisión adulta y uso de gafas protectoras, y aconseja revisar juguetes giratorios y otros objetos para asegurar que cumplen la normativa de seguridad y no presentan aristas peligrosas. Advierte que los accidentes ocurren con más frecuencia durante las festividades y momentos de juego intenso, por lo que la vigilancia debe ser constante y activa.
Para identificar juguetes seguros, Ainhoa de Federico ofrece tres pautas esenciales: comprobar el sello CE, verificar que sea adecuado para la edad del niño y seguir rigurosamente las instrucciones de ensamblaje y uso. Señala que “cada edad necesita estímulos visuales diferentes y tiene riesgos distintos al manipular objetos” y que un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco.
Subraya que los traumatismos oculares pueden derivar en problemas crónicos como cataratas o glaucoma y que “incluso con los párpados cerrados podemos hacernos daños irreversibles o que causen ceguera total”. “Los párpados son rápidos, pero no infalibles”, advierte. Por ello, aconseja supervisar el juego, no prohibirlo, y acudir de inmediato a Urgencias oftalmológicas. Recomienda complementar la atención con revisiones periódicas, estimulación visual mediante un coach visual y educación a los niños sobre los riesgos de ciertos juguetes. Además, destaca la importancia de enseñar a los pequeños a manipular objetos de juego, fomentar hábitos de seguridad y asegurarse de que los juguetes en casa cuentan con autorización conforme a la normativa europea.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RIESGO PARA LOS OJOS
Los juguetes con luz láser pueden quemar la retina
DETECCIÓN TEMPRANA
La obesidad con sarcopenia acelera el deterioro cognitivo
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 4 de enero?
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 4 de enero, en Ourense