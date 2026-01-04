Los juguetes con luz láser pueden quemar la retina

Los juguetes con luz láser, como punteros, espadas o pistolas con mirilla, pueden dañar gravemente la retina y la mácula sin que los niños sientan dolor, ha advertido la especialista Ainhoa de Federico. Según explica, “mientras nuestros ojos rechazan naturalmente un láser rojo o verde, no son tan sensibles a los azules y violetas”, por lo que no se defienden a tiempo, y añade que “cualquier color de láser es igual de peligroso”.

De Federico también alerta sobre ballestas, dardos, pistolas de balines y fuegos artificiales, que pueden provocar traumatismos oculares graves, cataratas, desprendimiento de retina o incluso estallido del globo ocular. Recomienda supervisión adulta y uso de gafas protectoras, y aconseja revisar juguetes giratorios y otros objetos para asegurar que cumplen la normativa de seguridad y no presentan aristas peligrosas. Advierte que los accidentes ocurren con más frecuencia durante las festividades y momentos de juego intenso, por lo que la vigilancia debe ser constante y activa.

Para identificar juguetes seguros, Ainhoa de Federico ofrece tres pautas esenciales: comprobar el sello CE, verificar que sea adecuado para la edad del niño y seguir rigurosamente las instrucciones de ensamblaje y uso. Señala que “cada edad necesita estímulos visuales diferentes y tiene riesgos distintos al manipular objetos” y que un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco.

Subraya que los traumatismos oculares pueden derivar en problemas crónicos como cataratas o glaucoma y que “incluso con los párpados cerrados podemos hacernos daños irreversibles o que causen ceguera total”. “Los párpados son rápidos, pero no infalibles”, advierte. Por ello, aconseja supervisar el juego, no prohibirlo, y acudir de inmediato a Urgencias oftalmológicas. Recomienda complementar la atención con revisiones periódicas, estimulación visual mediante un coach visual y educación a los niños sobre los riesgos de ciertos juguetes. Además, destaca la importancia de enseñar a los pequeños a manipular objetos de juego, fomentar hábitos de seguridad y asegurarse de que los juguetes en casa cuentan con autorización conforme a la normativa europea.