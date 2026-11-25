La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria por la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios productos comercializados en España. La advertencia afecta a siete marcas, entre las que figuran algunas de las principales cadenas de supermercados del país, y su distribución abarca la mayor parte del territorio nacional.

Los productos afectados son diferentes variedades de frutos secos, pipas de girasol y mezclas para ensaladas y aperitivos de las marcas Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour y Medina.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La incidencia ha sido detectada mediante los controles internos de la propia empresa, que ha informado a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente.

Lista completa de los productos afectados por la alerta alimentaria

La AESAN ha facilitado los datos de las referencias afectadas, así como sus correspondientes números de lote y fechas de consumo preferente.

Auchan (Alcampo)

Mix Sprint & Go (bolsa de 40 gramos)

Mix Sprint & Go (bolsa de 40 gramos)

Lote 1127091: 12/12/2026.

Lote 1128091: 15/03/2027.

El Corte Inglés

Mix para ensalada con bayas de goji (tarrina de 250 gramos)

Mix para ensalada con bayas de goji (tarrina de 250 gramos)

Lote 112747: 22/01/2027.

Pipas de girasol peladas fritas (bolsa de 125 gramos)

Pipas de girasol peladas fritas (bolsa de 125 gramos)

Lote 1127555: 03/02/2027.

Lote 1128181: 17/03/2027.

Lote 1128258: 28/03/2027.

Cóctel fiesta (tarrina de 400 gramos)

Cóctel fiesta (tarrina de 400 gramos)

Lote 1128079: 16/03/2027.

Pipas de girasol peladas (tarrina de 250 gramos)

Pipas de girasol peladas (tarrina de 250 gramos)

Lote 1128238: 28/03/2027.

Lidl

Pipa de girasol frita (bolsa de 200 gramos)

Pipa de girasol frita (bolsa de 200 gramos)

Lote 1127796: 10/03/2027.

Lote 1128182: 17/03/2027.

Lote 1127704: 20/02/2027.

Borges

Natura Mix Antiox (bolsa de 35 gramos)

Natura Mix Antiox (bolsa de 35 gramos)

Lote 1127306: 14/04/2027.

Lote 1127948: 10/06/2027.

Lote 1127774: 19/05/2027.

Select frutos secos - Mix Ensaladas (bolsa de 1 kilo)

Select frutos secos - Mix Ensaladas (bolsa de 1 kilo)

Lote 1127445: 23/07/2027.

Alipende

Frutos secos - Pipa pelada cruda (bolsa de 200 gramos)

Frutos secos - Pipa pelada cruda (bolsa de 200 gramos)

Lote 1127465: 16/01/2027.

Cóctel Bolero (bolsa de 225 gramos)

Cóctel Bolero (bolsa de 225 gramos)

Lote 1127790: 28/01/2027.

Pipas peladas fritas (bolsa de 200 gramos)

Pipas peladas fritas (bolsa de 200 gramos)

Lote 1127868: 09/02/2027.

Mix picoteo (bolsa de 250 gramos)

Mix picoteo (bolsa de 250 gramos)

Lote 1128041: 09/02/2027.

Carrefour

Pipas de girasol natural peladas (bolsa de 200 gramos)

Pipas de girasol natural peladas (bolsa de 200 gramos)

Lote 2100700: 18/02/2027.

Lote 2100768: 01/03/2027.

Lote 2100901: 05/04/2027.

Producto en bolsa de 140 gramos (sin denominación especificada en la información facilitada)

Producto en bolsa de 140 gramos (sin denominación especificada en la información facilitada)

Lote 1127427: 17/07/2027.

Lote 1127901: 03/09/2027.

Medina

Mixtus Party (bolsa de 200 gramos)

Mixtus Party (bolsa de 200 gramos)

Lote 1127780: 21/02/2027.

¿Dónde se han distribuido los productos afectados?

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en la mayor parte del territorio nacional, aunque no se ha facilitado una relación detallada de las comunidades autónomas afectadas.

La AESAN ha trasladado la información a las autoridades sanitarias autonómicas a través del SCIRI para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Ante esta alerta, se aconseja a los consumidores que revisen los envases de los productos que tengan en sus domicilios y se abstengan de consumir aquellos que coincidan con los lotes señalados.

Los riesgos de ingerir fragmentos de vidrio

La presencia de fragmentos de vidrio en alimentos supone un riesgo para toda la población. Su ingestión accidental puede provocar cortes en la boca y la garganta, lesiones en el aparato digestivo e incluso hemorragias o perforaciones internas en los casos más graves.

En caso de sospechar que se han ingerido fragmentos de vidrio, se recomienda solicitar atención médica y evitar provocarse el vómito.