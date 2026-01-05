Nestlé retira este conocido producto tras detectar una bacteria venenosa en Galicia y otras comunidades
ALERTA ALIMENTARIA
Nestlé retira de forma preventiva un artículo tras detectar la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus. El producto afectado se distribuyó en Galicia y otras comunidades. Detalles de los lotes retirados y recomendaciones de Sanidad.
Nestlé ha iniciado la retirada preventiva de uno de sus productos infantiles más conocidos, después de que se detectara la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus en un lote distribuido en Galicia y en numerosas comunidades autónomas del país. La alerta fue comunicada inicialmente el pasado 12 de diciembre por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Según informó la AESAN, el aviso llegó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación remitida por las autoridades sanitarias de Cataluña. La detección de la bacteria se produjo en el marco del autocontrol interno de la propia empresa.
Producto afectado
El producto implicado en la alerta inicial es:
- Nombre del producto: Nidina 1
- Marca: Nestlé
- Formato: Bote
- Peso: 800 gramos
- Número de lote: 52900346AB
- Fecha de consumo preferente: Octubre de 2027
- Condiciones de conservación: Temperatura ambiente
La distribución inicial de este lote alcanzó a Galicia, además de a Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia, aunque no se descarta que se hayan producido redistribuciones a otras comunidades.
Ampliación de la retirada
En una ampliación comunicada hoy, Nestlé ha informado de que, aplicando el principio de cautela, ha decidido extender la retirada preventiva a nuevos productos y lotes. Con el objetivo de facilitar la identificación de los artículos afectados, la compañía ha habilitado un buscador específico en su página web donde los consumidores pueden comprobar si sus productos están incluidos en la alerta.
Desde las autoridades sanitarias y la propia empresa se insiste en la recomendación de que las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en la alerta se abstengan de consumirlos.
¿Cómo afecta la bacteria Bacillus cereus a la salud?
Bacillus cereus es una bacteria que puede producir toxinas y provocar intoxicaciones alimentarias. En la mayoría de los casos, los síntomas incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que suelen aparecer pocas horas después del consumo del alimento contaminado. Aunque normalmente causa cuadros leves y autolimitados, puede resultar más peligrosa en bebés y niños pequeños, cuyo sistema inmunológico es más vulnerable.
