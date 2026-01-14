ESPERANZA ANTE EL CÁNCER
¿Qué es la protonterapia y dónde se aplica en España?
La diferencia de la protonterapia respecto a la radioterapia es que utiliza protones y no rayos X. Con esta técnica, también se gana en precisión y se aplica la radiación con precisión en el punto en el que se encuentran las células tumorales, en el tumor que se quiere tratar.
Al incidir con tanta precisión, se trata de una técnica esperanzadora en tumores pediátricos, en tumores cerebrales y también cuando están cercanos a órganos críticos. La terapia con protones permite proteger las células y órganos sanos. Los especialistas lo consideran un tratamiento seguro y efectivo y que evita efectos secundarios que habitualemente empeoran la calidad de vida de los pacientes.
Los tumores que hasta el momento se han combatido con esta técnica basada en protones son los siguientes:
Actualmente, en España solo hay dos centros operativos que proporcionan tratamiento con protones:
Próximamente, se inaugurarán diez nuevos centros financiados por la Fundación Amancio Ortega en siete comunidades autónomas:
La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y los especialistas en oncología radioterápica juegan un papel fundamental en la implementación y el desarrollo de la protonterapia en España. Su experiencia y conocimiento garantizan la calidad y la seguridad de los tratamientos, así como la adecuada selección de los pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica.
Además, Galicia será la primera comunidad autónoma con un Centro de Protonterapia, que empezará a funcionar en 2026 y estará situado en Santiago. Tendrá capacidad para tratar a 250 personas al año.
