Retiran un yogur por contener fragmentos de cristal: fue distribuido por toda España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este martes, 27 de octubre, una nueva alerta alimentaria por la posible presencia de fragmentos de cristal en un pudding de la marca Arla Protein, procedente de Dinamarca. El producto afectado ha sido distribuido por casi todo el territorio nacional, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan comprobar los lotes antes de consumirlo.

La advertencia ha llegado a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que las autoridades sanitarias de Dinamarca notificaran la posible presencia de cuerpos extraños en este postre refrigerado. La incidencia afecta a un lote concreto de pudding con sabor a vainilla y galleta.

¿Qué producto de Arla está afectado por la alerta?

La AESAN ha facilitado los siguientes datos para identificar el producto implicado:

Nombre del producto: Vanilla cookie flavour pudding.

Marca: Arla Protein.

Formato: Bote.

Peso: 200 gramos.

Número de lote: ES26271001.

Fecha de consumo preferente: 25/04/2027.

Conservación: Refrigerado.

El producto afectado | AESAN

Distribuido por casi toda España

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del pudding afectado se ha realizado en casi todo el territorio nacional, aunque el organismo no ha detallado las comunidades autónomas concretas en las que se ha comercializado.

La alerta ha sido trasladada a las autoridades sanitarias autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a todas las personas que tengan en sus domicilios unidades pertenecientes al lote señalado que se abstengan de consumirlas.