El virus del Nilo eleva la alerta en el suroeste de España con 22 casos y un fallecido

El virus del Nilo Occidental mantiene en alerta al suroeste de España ante el incremento de casos humanos registrado durante esta temporada. Andalucía suma ya 21 contagios, mientras Extremadura ha confirmado dos casos, lo que eleva a 23 el total entre ambas comunidades. En Andalucía, además, se ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 82 años de Dos Hermanas (Sevilla), que presentaba patologías previas.

La situación preocupa especialmente en Andalucía, donde se han declarado 21 municipios en áreas de alerta por la circulación del virus. Los últimos casos se han localizado en Coria del Río y Villamanrique de la Condesa, en la provincia de Sevilla, mientras que Málaga también ha incorporado una nueva zona de alerta en el distrito de Campanillas.

La enfermedad se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados. En el suroeste peninsular, uno de los principales vectores es el Culex perexiguus, que encuentra condiciones especialmente favorables en zonas con agua estancada, como los arrozales.

El calor y las lluvias favorecen al mosquito

Los expertos apuntan a la combinación de lluvias abundantes y temperaturas elevadas como uno de los factores que favorecen la proliferación de estos insectos. Jordi Figuerola, investigador del CSIC, considera que la temporada puede ser «complicada» debido a la existencia de numerosas zonas encharcadas y a un calor que se prolonga durante más tiempo.

El Bajo Guadalquivir constituye uno de los principales focos de riesgo. La comarca cuenta con unas 36.000 hectáreas de arrozales inundados, un entorno especialmente favorable para la reproducción de los mosquitos transmisores.

La vigilancia científica también ha constatado que los inviernos más cálidos favorecen la supervivencia de un mayor número de hembras de mosquito, que pueden reproducirse durante más tiempo.

El virus avanza hacia el norte de Europa

Los especialistas relacionan además la expansión geográfica del virus con el cambio climático. El aumento de las temperaturas permite que los mosquitos sobrevivan en zonas donde anteriormente las condiciones eran menos favorables.

El virus, que llegó a España asociado a aves migratorias y cuya presencia se detectó en el país a partir de 2003, ha ido ampliando su área de circulación. En los últimos años se han registrado casos y circulación del virus en distintos países europeos, incluidos Países Bajos, Bélgica y Francia, y se ha detectado incluso en zonas tan septentrionales como Moscú.

Pese al aumento de casos, la mayoría de las infecciones humanas son asintomáticas. Cuando aparecen síntomas, pueden presentarse cuadros leves, aunque una pequeña proporción de los pacientes desarrolla formas neuroinvasivas, como meningitis o encefalitis.

La evolución de esta temporada se sigue con especial atención después del gran brote registrado en 2024, cuando España contabilizó 158 casos humanos autóctonos, según la evaluación de riesgo del Ministerio de Sanidad.