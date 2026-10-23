Qué es el virus Shamonda, detectado por primera vez en un ser humano tras la muerte de un paciente en Francia

El virus Shamonda ha sido detectado por primera vez en un ser humano después de que un paciente falleciese a principios de octubre en Francia. Las autoridades sanitarias confirmaron el caso el jueves 22 de octubre y mantienen abiertas las investigaciones para determinar cómo se produjo la infección y hasta qué punto contribuyó al fallecimiento.

El paciente recibía tratamiento en los Hospices Civils de Lyon por una enfermedad grave y presentaba una inmunodepresión severa, una condición que debilita las defensas del organismo. Según las autoridades francesas, sufrió complicaciones cerebrales que probablemente estaban relacionadas con la infección.

Se trata del primer caso humano documentado de este virus, que hasta ahora se había identificado principalmente en animales. Tanto las autoridades francesas como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) están investigando sus posibles implicaciones para la salud pública. Por el momento, no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general.

¿Qué es el virus Shamonda?

El Shamonda, también conocido como SHAV, es un virus perteneciente al género Orthobunyavirus, un grupo de patógenos que pueden transmitirse mediante insectos. Fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, durante décadas, se había detectado de forma esporádica en animales de África y Japón.

Su principal hospedador conocido es el ganado bovino, aunque también se han registrado infecciones en ovejas, cabras y équidos. En las vacas, puede provocar fiebre, decaimiento, diarrea y una disminución de la producción de leche.

El virus se transmite principalmente mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes. Estos insectos actúan como vectores y pueden transmitir el patógeno entre animales.

Hasta este año no se había documentado ninguna infección humana. El caso registrado en Francia supone, por tanto, un hallazgo excepcional que obliga a estudiar mejor su posible comportamiento en las personas.

¿Cómo se ha producido el contagio?

La principal hipótesis de las autoridades francesas es que el paciente pudo infectarse tras la picadura de un insecto en el este de Francia, una zona en la que se había detectado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano. No obstante, el mecanismo exacto de infección todavía está siendo investigado. Tampoco se ha determinado qué especie concreta de insecto habría intervenido en el contagio.

La situación del paciente constituye un factor importante para interpretar el caso. Su grave inmunodepresión podría haber favorecido la aparición de complicaciones ante una infección que nunca se había documentado en humanos. Las autoridades continúan analizando las circunstancias clínicas, biológicas y epidemiológicas para aclarar la relación entre el virus y el fallecimiento.

¿Existe riesgo para la población?

Por el momento, las autoridades sanitarias no han identificado un riesgo para la población general. El ECDC mantiene la vigilancia del caso en coordinación con Francia y otros organismos europeos, mientras continúan las investigaciones.

La detección del virus en una persona no significa que exista transmisión habitual entre humanos ni que se esté produciendo un brote. Hasta ahora, el caso francés es el primero documentado y no hay evidencias que permitan afirmar que el Shamonda se transmita de persona a persona.

El virus sí se ha extendido entre explotaciones ganaderas europeas durante 2026. Se ha detectado en varios países, entre ellos España, donde el Ministerio de Agricultura mantiene información y seguimiento sobre su presencia en animales.

Por ello, el principal foco de vigilancia continúa siendo la sanidad animal, sin perder de vista las investigaciones sobre este primer caso humano. Los expertos deberán determinar si se trata de un episodio aislado asociado a las condiciones particulares del paciente o si el hallazgo obliga a revisar los conocimientos actuales sobre el virus.