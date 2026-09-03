Las Fiestas de Reboredo obligan a cortar el acceso al polígono durante tres días

Con motivo de la celebración de las fiestas de Reboredo, el acceso al Polígono San Cibrao a través de la carretera a Salgueiros (OU-0560) permanecerá cerrado al tráfico rodado durante este fin de semana.

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El corte de circulación se activará este viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas y se mantendrá de forma continuada hasta la noche del domingo 6 de septiembre. Durante todo este periodo, el acceso al recinto empresarial deberá realizarse exclusivamente a través de la OU-0559.