Nuevo susto en Taboadela por una columna de humo producida por el chispazo de un tren

El chispazo de un convoy ferroviario ha provocado momentos de gran tensión en el mediodía de este lunes, 22 de junio, en el límite municipal entre Taboadela y San Cibrao das Viñas. Una repentina columna de humo surgida a escasos metros de la línea ferroviaria alertó rápidamente a los residentes de la zona, movilizando de inmediato a los vecinos de la parroquia de Castroverde.

Afortunadamente, el episodio se saldó sin consecuencias graves y todo quedó en un susto. Sin embargo, la inquietud de la población está más que justificada: la ciudadanía de la comarca se encuentra altamente sensibilizada con este tipo de sucesos debido a los precedentes directos. Cabe recordar que se cumple casi un año desde que un chispazo idéntico, provocado también por el paso de un tren, desatase un grave incendio en Seixalbo.

Alerta máxima: las altas temperaturas convierten el monte en un polvorín

Este nuevo incidente en las vías llega en el peor momento posible, coincidiendo con una severa ola de calor que mantiene en alerta a toda la provincia de Ourense. La persistencia de valores térmicos extremos, sumada a la escasez de humedad ambiental, ha provocado que el estrés hídrico de la vegetación sea crítico. En estas circunstancias, el monte ourensano funciona prácticamente como un combustible listo para arder.

Seixalbo conoce esta historia

El incendio forestal de Seixalbo, en Ourense se inició el 12 de agosto de 2026 y afectó a una superficie de unas 50 hectáreas. El fuego se habría originado por las chispas de un tren que provocaron varios focos en distintas zonas del municipio. La rápida propagación de las llamas obligó a desalojar viviendas en Ponte Noalla y Seixalbo, movilizando un amplio dispositivo de extinción con personal y medios aéreos.