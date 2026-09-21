El Polígono de San Cibrao refuerza su seguridad con un nuevo mapa de riesgos y 126 cámaras en total

La Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao ha reforzado la seguridad del área industrial con dos nuevas actuaciones con la renovación del Mapa de Riesgos y la ampliación de la red de televigilancia.

La reunión de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao | AEPI

La actualización del Mapa de Riesgos, una herramienta esencial para los bomberos del Servicio de Primera Intervención, permitirá identificar con mayor precisión los posibles escenarios de emergencia de cada empresa y facilitar una respuesta más rápida ante cualquier incidente.

Para llevar a cabo esta renovación, los bomberos visitaron las empresas de los polígonos de San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar y Barreiros. La actuación supuso una inversión de 9.370 euros, con la colaboración de la Diputación de Ourense.

La red de cámaras alcanza las 126 unidades

La segunda actuación se centra en la ampliación de la red de televigilancia, que incorpora 20 nuevas cámaras hasta alcanzar un total de 126 dispositivos. El proyecto incluye también nuevos servidores y mejoras en la infraestructura de fibra óptica.

La inversión asciende a 121.871 euros y cuenta con una subvención del 80% de la Xunta de Galicia. Según la Asociación de Empresarios, las imágenes obtenidas por el sistema ya han resultado clave en más de 70 investigaciones policiales.

Desde la AEPI destacan la seguridad como un "valor diferencial" del Polígono de San Cibrao, tanto para las empresas instaladas como para la actividad económica que se desarrolla en el área industrial.