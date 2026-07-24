La reina Letizia durante su visita a la sede de Adolfo Domínguez contempla algunos de los diseños de la marca.
La reina Letizia durante su visita a la sede de Adolfo Domínguez contempla algunos de los diseños de la marca. | Miguel Ángel

Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Letizia por Adolfo Domínguez en su 50 aniversario

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En el marco del 50 aniversario de Adolfo Domínguez, la reina Letizia visitó la sede de la marca en San Cibrao das Viñas donde estuvo acompañada por Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez; y el propio Adolfo Domínguez. Pudo conocer de primera mano las novedades de las marcas españolas que conquista el mundo

La Región
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Publicado: 24 jul 2026 - 14:17 Actualizado: 24 jul 2026 - 15:11

La reina Letizia visitó la sede de Adolfo Domínguez en San Cibrao las Viñas en el marco de su 50 aniversario. Para esta ocasión eligió un vestido fruncido y estampado de la marca donde destacan los colores claros y pasteles. Lleva una manga corta con hombro fruncido además de frunces en cadera complementado una falda evasé plisada y de largo midi con cierre de cremallera invisible en espalda.

En su visita estuvo acompañada por Adriana Domínguez; presidenta ejecutiva de la compañía, Adolfo Domínguez; fundador de la marca y presidente de honor de su fundación y Jordi García; secretario de Estado de Industria, entre otros. Durante la visita, Adriana y Adolfo Domínguez le explicaron las nuevas colecciones de la marca así como la acompañaron en un recorrido por los diversos diseños y áreas de la sede.

Tras la visita por la zona de exposición la reina Leticia pasó la parte talleres y diseños donde pudo comprobar de primera mano cuales son las tendencias para las próximas colecciones e incluso ver uno de los modelos de Adolfo Domínguez en una modelo mientras un diseñador realizaba ajustes.

Este visita supuso el regreso de la reina a Galicia tras acompañar al rey Felipe VI para visitar alguno de los municipios afectados por los incendios forestales que asolaron Ourense el pasado verano. Y es la segunda vez que la Familia Real visita Ourense en este mes de julio tras la presencia de la reina emérita doña Sofía a Rubiá.

La reina Letizia decidió atrasar su viaje a Palma de Mallorca para acompañar al rey Felipe VI en sus vacaciones para poder visitar la planta y sede de la marca gallega. Y es que Adolfo Domínguez es una de las marcas preferidas por la reina quien en diversas ocasiones ha decidido vestir con los diseños de la marca gallega tanto en eventos oficiales como la pasada final del mundial con un vestido midi rojo o en sus habituales vaciones veraniegas en Mallorca donde nunca falta una prenda de Adolfo Domínguez.

La reina Leticia visita Adolfo Domínguez en el 50 aniversario de la marca gallega
1/9 La reina Letizia saluda a Adriana Domínguez; presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, Adolfo Domínguez; fundador y presidente de honor de la Fundación Adolfo Domínguez; Jordi García, secretario de Estadio de industria, Tiziana Domínguez; Directora del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Adolfo Domínguez y Elena González, mujer de Adolfo Domínguez. | Miguel Ángel
La reina Leticia visita Adolfo Domínguez en el 50 aniversario de la marca gallega
2/9 La reina Letizia acompañada durante su visita por Adolfo Domínguez, fundador y presidente de honor de la Fundación Adolfo Domínguez (a su dcha.) y por Elena González (a su izda.). En la foto institucional también acompañan a la reina Jordi García; secretario de Estadio de industria, Adriana Domínguez; presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez y Tiziana Domínguez; Directora del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Adolfo Domínguez. | Miguel Ángel
La reina Leticia visita Adolfo Domínguez en el 50 aniversario de la marca gallega
3/9 Adriana y Adolfo Domínguez explican a la reina Letizia alguno de los elementos que forman parte de la colección de la marca. | Miguel Ángel
Uno de los diseñadores de Adolfo Domínguez explica en el taller a la reina Letizia las novedades en los diseños de la marca.
4/9 Uno de los diseñadores de Adolfo Domínguez explica en el taller a la reina Letizia las novedades en los diseños de la marca. | Miguel Ángel
Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Leticia por Adolfo Domínguez
5/9 La reina Letizia atiende las explicaciones del diseñador en el taller de Adolfo Domínguez. | Miguel Ángel
Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Leticia por Adolfo Domínguez
6/9 Tiziana Domínguez, explica parte del diseño a la reina Letizia durante la visita en el 50 aniversario de la marca. | Miguel Ángel
Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Leticia por Adolfo Domínguez
7/9 El diseñador y Tiziana Domínguez realizan los últimos ajustes al traje mostrado a la reina Letizia en su visita a Adolfo Domínguez. | Miguel Ángel
Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Leticia por Adolfo Domínguez
8/9 Eladio Santos; subdelegado del Gobierno en Ourense, Marta Novoa; alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Manuel Pardo; delegado de la Xunta de Galicia en Ourense y Jordi García, secreatario de Estado de Industria, atentos a las explicaciones del diseñador de Adolfo Domínguez. | Miguel Ángel
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9/9 La reina Letizia se despide de los asistentes y trabajadores de Adolfo Domínguez en su visita por el 50 aniversario. | Miguel Ángel

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