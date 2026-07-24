Galería | Desde la exposición hasta los talleres, el recorrido de la reina Letizia por Adolfo Domínguez en su 50 aniversario

La reina Letizia durante su visita a la sede de Adolfo Domínguez contempla algunos de los diseños de la marca.

La reina Letizia visitó la sede de Adolfo Domínguez en San Cibrao las Viñas en el marco de su 50 aniversario. Para esta ocasión eligió un vestido fruncido y estampado de la marca donde destacan los colores claros y pasteles. Lleva una manga corta con hombro fruncido además de frunces en cadera complementado una falda evasé plisada y de largo midi con cierre de cremallera invisible en espalda.

En su visita estuvo acompañada por Adriana Domínguez; presidenta ejecutiva de la compañía, Adolfo Domínguez; fundador de la marca y presidente de honor de su fundación y Jordi García; secretario de Estado de Industria, entre otros. Durante la visita, Adriana y Adolfo Domínguez le explicaron las nuevas colecciones de la marca así como la acompañaron en un recorrido por los diversos diseños y áreas de la sede.

Tras la visita por la zona de exposición la reina Leticia pasó la parte talleres y diseños donde pudo comprobar de primera mano cuales son las tendencias para las próximas colecciones e incluso ver uno de los modelos de Adolfo Domínguez en una modelo mientras un diseñador realizaba ajustes.

Este visita supuso el regreso de la reina a Galicia tras acompañar al rey Felipe VI para visitar alguno de los municipios afectados por los incendios forestales que asolaron Ourense el pasado verano. Y es la segunda vez que la Familia Real visita Ourense en este mes de julio tras la presencia de la reina emérita doña Sofía a Rubiá.

La reina Letizia decidió atrasar su viaje a Palma de Mallorca para acompañar al rey Felipe VI en sus vacaciones para poder visitar la planta y sede de la marca gallega. Y es que Adolfo Domínguez es una de las marcas preferidas por la reina quien en diversas ocasiones ha decidido vestir con los diseños de la marca gallega tanto en eventos oficiales como la pasada final del mundial con un vestido midi rojo o en sus habituales vaciones veraniegas en Mallorca donde nunca falta una prenda de Adolfo Domínguez.