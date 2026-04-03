A todo ritmo en el Viñas Fest

Tras el éxito alcanzado en las últimas ediciones, el concello de San Cibrao das Viñas se prepara para acoger el próximo 18 de abril una nueva edición del Viñas Fest, una cita que en los últimos años se está consolidando como uno de los eventos de referencia en la agenda de ocio de la provincia. Con una propuesta centrada en la música en directo y el entretenimiento intergeneracional, el festival reunirá sobre el escenario a algunas de las formaciones y DJs más reconocidos del panorama actual.

El cartel musical estará encabezado por dos de las orquestas más prestigiosas del circuito gallego: París de Noia y Olympus. Ambas formaciones, habituales en las grandes fiestas de Galicia, destacan por sus espectáculos de gran formato, en los que combinan música en directo, coreografías y una potente puesta en escena. Su presencia garantiza varias horas de repertorio variado, que abarca desde los éxitos más actuales hasta clásicos de la música nacional e internacional.

A esta oferta se suman nombres propios de la escena electrónica y comercial. El DJ José de Rico, conocido por su trayectoria en el ámbito de la música dance y sus colaboraciones con artistas de proyección nacional, aportará una sesión orientada al público más joven. Junto a él, Groove Amigos completará la programación con una propuesta dinámica que fusiona distintos estilos y ritmos, mientras que la popular Disco Móvil A Gramola se encargará de mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.

Zona relax

Más allá de la música, el Viñas Fest plantea una experiencia de ocio integral. El recinto contará con diversas atracciones pensadas para todos los públicos, lo que refuerza su carácter para todo tipo de públicos y lo diferencia de otros eventos. Esta apuesta por la diversidad de actividades busca atraer tanto a jóvenes como a familias, ampliando el perfil de asistentes.

Uno de los elementos destacados de esta edición será la habilitación de una zona relax, equipada con mesas y espacios de descanso. Este entorno permitirá a los asistentes disfrutar del festival con mayor comodidad, facilitando la socialización y ofreciendo un respiro entre actuación y actuación. La organización pretende así mejorar la experiencia global del público, adaptándose a las nuevas demandas en eventos de este tipo.

Un festival que se consolida

El ayuntamiento de San Cibrao das Viñas suma y sigue en su apuesta por ofrecer una oferta cultural y de ocio de calidad. El Viñas Fest nació en 2024 con vocación de continuidad y dos años después puede presumir de haberlo logrado. El ayuntamiento no cuenta con unas fiestas patronales propiamente dichas, de ahí la idea de organizar este festival para incrementar la oferta de ocio.

Un grupo de asistentes al festival del año pasado en las inmediaciones de Ponte Noalla.

En la primera edición contaron con la prestigiosa orquesta Panorama y la disco movil Gramola (que también está en la edición del año pasado). Dado el éxito, en la edición del año pasado el festival duró dos días en donde además de la Panorama y la Gramola se incorporó al cartel la París de Noia y el grupo Gramola Gominola y el dj EME Music DJ Marcos Magán.