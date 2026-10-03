Una excavación en un pueblo de 20 habitantes de Ourense saca a la luz un poblado galaico-romano de hace casi 2.000 años

Los primeros trabajos arqueológicos desarrollados en Mouruás, en el municipio de San Xoán de Río, han dejado un hallazgo de especial relevancia para el patrimonio local. Las excavaciones han permitido sacar a la luz restos de un antiguo poblado galaico-romano que habría permanecido enterrado durante cerca de 2.000 años.

Fue el propio alcalde de San Xoán de Río, Xosé M. Pérez Blecua, quien dio a conocer el descubrimiento a través de las redes sociales. “Empezamos a escavar en Mouruás… e saltou a sorpresa. Aparece un poboado galaico-romano soterrado de hai case 2.000 anos”, anunció el regidor, avanzando además que el Concello irá ofreciendo nuevos detalles a medida que progresen los trabajos.

El hallazgo se produce en el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo en el castro de Mouruás, un enclave sobre el que ya existían indicios de una ocupación antigua y cuyo subsuelo comienza ahora a ofrecer nuevas pistas sobre su pasado. Las primeras intervenciones han permitido localizar estructuras arqueológicas y materiales asociados a época galaico-romana, elementos que contribuirán a reconstruir cómo era el asentamiento y durante qué periodos estuvo habitado.

Precisamente Mouruás ya había proporcionado anteriormente una de las piezas arqueológicas más conocidas asociadas a este enclave: la denominada espada de Mouruás, localizada en el entorno de la cantera. Ahora, la aparición de nuevas estructuras bajo tierra amplía considerablemente las posibilidades de investigación.