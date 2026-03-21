El mural de Mon Devane que devuelve la vida a una casa de Río

En la pequeña aldea de Castiñeiro, en San Xoán de Río, el arte ha conseguido algo poco habitual: devolver la vida a una casa que llevaba 25 años vacía.

El cambio comenzó con el mural del afilador, obra del artista gallego Mon Devane, que en julio de 2025 fue reconocido como el mejor mural del mundo. La repercusión de la obra no solo atrajo miradas hacia la aldea, sino que también provocó una decisión inesperada: los propietarios del inmueble abandonado decidieron donarlo.

La vivienda pasará ahora a manos de la Asociación Cultural Órbita, que ya trabaja en su rehabilitación junto a los antiguos pajares. El objetivo es transformarla en un espacio cultural ligado a los oficios tradicionales y a nuevas formas de vivir en el rural, dentro del proyecto Rural Haus, cuyo lema es “Restaurar Casas, Restaurar Vidas”.

Detrás de este acuerdo está la mediación de Aldealista, una empresa tecnológica nacida en la propia aldea. Se trata de un caso singular, ya que es la única ubicada en un pueblo entre las 17 startups activas en toda la provincia de Ourense.

Así, lo que hace unos años era una aldea marcada por la despoblación busca convertirse en un lugar de ideas y oportunidades. Un ejemplo de cómo, a veces, una obra de arte puede ser el primer paso para cambiar toda una comunidad.