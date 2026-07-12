Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
MÚSICA Y TRADICIÓN
Como parte del programa de Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia, el grupo Treixadura llenó las fiestas de Santa Mariña de Piñeira de Arco de música y tradición
Las fiestas de Santa Mariña en Piñeira de Arcos vivieron una gran velada este fin de semana. El grupo Treixadura lleno de música, tradición y folklore la noche en Sandiás. Con su concierto los asistentes pudieron disfrutar.
Este forma parte del programa de Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia y la jornada cerró con una disco móvil que hizo la noche se alargara en la localidad ourensana que vive un fin de semana lleno de fiestas.
1/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
2/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
3/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
4/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
5/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
6/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
7/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
8/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
9/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
10/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
11/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
12/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
13/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
14/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
15/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
16/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
17/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
18/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz
19/19
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
|
José Paz