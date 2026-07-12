Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz

Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña

MÚSICA Y TRADICIÓN

Como parte del  programa de Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia, el grupo Treixadura llenó las fiestas de Santa Mariña de Piñeira de Arco de música y tradición

Las fiestas de Santa Mariña en Piñeira de Arcos vivieron una gran velada este fin de semana. El grupo Treixadura lleno de música, tradición y folklore la noche en Sandiás. Con su concierto los asistentes pudieron disfrutar.

Este forma parte del programa de Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia y la jornada cerró con una disco móvil que hizo la noche se alargara en la localidad ourensana que vive un fin de semana lleno de fiestas.

Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
1/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
2/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
3/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
4/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
5/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
6/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
7/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
8/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
9/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
10/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
11/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
12/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
13/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
14/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
15/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
16/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
17/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
18/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz
Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña
19/19 Galería | Treixadura conquista Piñeira de Arcos durante las fiesta de Santa Mariña | José Paz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats