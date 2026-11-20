Una colisión frontolateral entre dos vehículos provocó tres heridos leves este viernes, 20 de noviembre, en el término municipal de Sandiás. El accidente se produjo alrededor de las 14.00 horas en la carretera N-525, a la altura de la localidad de Novaíño, cerca del punto kilométrico 207.

Uno de los coches afectados en el accidente. | B. L.

El choque tuvo lugar cuando uno de los coches abandonaba el aparcamiento exterior de un restaurante situado junto a la carretera y fue alcanzado por un todoterreno. El impacto causó importantes daños materiales en ambos vehículos.

En el interior de los coches viajaban tres personas, que tuvieron que ser trasladadas en ambulancia por los servicios de emergencia. Según la valoración inicial, todas presentaban heridas de carácter leve. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Sandiás y una patrulla de la Guardia Civil.