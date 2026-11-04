Achille y Patroclo, el insólito vínculo sexual entre un toro y un burro que estudia la ciencia

Un equipo internacional de investigadores ha documentado una relación sociosexual entre un toro y un burro macho en Etiopía. El estudio, publicado el 2 de noviembre en la revista científica "Current Biology", recoge los encuentros entre ambos animales y describe un comportamiento que va más allá de las montas: también se buscan, permanecen juntos y mantienen distintos contactos físicos.

La investigación está encabezada por científicos de la Universidad de Pisa y coordinada por la etóloga Elisabetta Palagi. Los protagonistas del caso son un toro llamado Achille y un burro macho al que los investigadores bautizaron como Patroclo. El equipo comenzó a prestarles atención después de observar que el burro no reaccionaba con rechazo ante los acercamientos del toro, a diferencia de lo que sucedía con otros ejemplares.

Los científicos realizaron un seguimiento específico entre el 6 y el 19 de marzo de 2026. Durante ese periodo registraron 51 episodios de monta, de los cuales 34 incluyeron penetración. También observaron comportamientos de proximidad y contacto, como lamidos, roces y toques con el hocico. En distintas ocasiones, ambos animales buscaban permanecer juntos cuando coincidían en las zonas de pastoreo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo fue la actitud de Patroclo. El burro no solo toleraba las aproximaciones del toro, sino que también buscaba su compañía y, en ocasiones, iniciaba el contacto. Los investigadores comprobaron además que Achille intentaba montar a otros burros, pero estos respondían con movimientos de rechazo o amenazas.

El estudio señala que los dos animales tenían acceso a otros ejemplares de sus respectivas especies y de ambos sexos. Por ello, los investigadores consideran que el comportamiento observado no puede explicarse únicamente por la ausencia de otras parejas potenciales.

Un vínculo que va más allá del comportamiento sexual

Los autores plantean que las interacciones entre Achille y Patroclo podrían responder a una combinación de motivaciones sexuales y sociales. El contacto físico y la proximidad podrían contribuir a mantener o reforzar el vínculo entre ambos, aunque la investigación no permite determinar cuál es la función exacta de esta relación.

Los científicos advierten de que se trata de un caso concreto y que no es posible extraer conclusiones generales sobre el comportamiento de todos los animales de estas especies. Tampoco equiparan estas conductas con conceptos humanos como la orientación sexual o el enamoramiento.

La principal aportación del trabajo es documentar una relación repetida entre dos machos de especies diferentes, en la que los encuentros sexuales conviven con comportamientos de proximidad y contacto amistoso. Un caso que abre nuevas preguntas sobre la relación entre sexualidad y vínculos sociales en el mundo animal.