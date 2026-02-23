Unos activistas cuelgan la foto del exprincipe Andrés saliendo de la comisaría en el Museo del Louvre
ACCIÓN PROTESTA
La foto del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos de Inglaterra, ha aparecido en el Museo francés del Louvre colocada en un marco, como si fuera una obra de arte más. La iniciativa ha sido protagonizada por el grupo activista Everyone hates Elon
El Museo del Louvre contó, por unos minutos, con una nueva obra en sus galerías. Concretamente la del exprincipe Andrés, involucrado en el caso Epstein, a su salida de comisaría. Una imagen demoledora en la que se le ve reclinado en el asiento trasero de un vehículo y tomada por el fotógrafo de Reuters, Phil Noble.
La imagen del hermano del rey Carlos, recostado a su salida, probablemente para evitar a los medios de comunicación tras declarar en dependencias policiales, fue colocada por el grupo activista Everyone hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) en el museo francés.
El improvisado cuadro iba acompañado por el título “Ahora suda-2026” se mantuvo colgado en la pared del Louvre durante unos minutos y la imagen fue compartida por la propia asociación.
El príncipe Andrew y el caso Epstein
El pasado jueves el expríncipe Andrés era detenido por supuestas filtraciones de documentos sensibles para el Gobierno británico al pederasta Jeffrey Epstein. Se investigan posibles conductas inapropiadas y si perjudicó a su país en el manejo de información sensible. El hermano de Carlos III de Inglaterra fue representante especial para el comercio del Reino Unido entre 2001 y 2011 cuando tuvo contacto con el pederasta.
¿Qué es Everyone hates Elon?
Esta plataforma nació en un inicio para protestar y realizar boicot contra Elon Musk y su compañía Tesla. Con base en Reino Unido busca desafiar el liderazgo del empresario a través de ingeniosas campañas como la última realizada en el Museo del Louvre.
