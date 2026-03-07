El asteroide 2024 YR4 ya no impactará en la Luna en 2032

Nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb han confirmado que el asteroide 2024 YR4 no impactará la Luna en el año 2032, ya que pasará con seguridad a una distancia de más de 20.000 kilómetros, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA).

El año pasado, un objeto cercano a la Tierra de aproximadamente 60 metros captó la atención mundial. Durante un breve período, el asteroide 2024 YR4 se convirtió en el asteroide más peligroso descubierto en los últimos 20 años.

Aunque pronto se descartó un impacto con la Tierra, el asteroide desapareció de la vista con una probabilidad persistente del 4% de impactar contra la Luna el 22 de diciembre de 2032.

Ahora, ese riesgo se ha eliminado. Los astrónomos han confirmado que 2024 YR4 no impactará la Luna mediante nuevas observaciones realizadas con la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA. En cambio, pasará con seguridad por la Luna a una distancia de más de 20.000 kilómetros.

A medida que el asteroide 2024 YR4 se alejaba de la Tierra y se desvanecía de la vista la primavera pasada, se asumió ampliamente que no sería visible nuevamente hasta 2028.

Un equipo internacional de astrónomos identificó dos estrechas oportunidades en febrero de 2026 en las que creyeron que Webb podría ser capaz de detectar la débil mota contra un escaso telón de fondo de estrellas cuyas posiciones son muy bien conocidas gracias al trabajo de la misión Gaia de la ESA .

El desafío era importante: utilizar una de las máquinas más complejas que la humanidad haya construido jamás para rastrear un objeto casi invisible a muchos millones de kilómetros de distancia y luego predecir con precisión su posición casi siete años en el futuro.

Telescopio Espacial James Webb

El Webb fue diseñado para estudiar galaxias y otras vastas estructuras cósmicas a miles de millones de años luz de distancia. El campo de visión del telescopio es muy pequeño, y detectar uno de los asteroides más tenues jamás detectados en su interior requirió una precisión extraordinaria.

La planificación y el análisis cuidadosos de las observaciones se coordinaron mediante una estrecha colaboración entre el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y la misión Webb.

A pesar de los desafíos, las observaciones fueron un éxito. Al comparar la posición de 2024 YR4 con las estrellas de fondo, el equipo pudo medir su órbita con la precisión suficiente para descartar un impacto lunar en 2032.

Décadas de ingeniería, cooperación internacional e innovación en los campos de la ciencia, la ingeniería y la defensa planetaria culminaron en el uso del telescopio espacial robótico más poderoso de la humanidad, construido por muchas naciones, para detectar una mota de polvo distante en el vacío y responder a una pregunta de importancia universal para todos los habitantes de nuestro planeta.

"La Luna está a salvo, 2024 YR4 no representa ningún peligro, pero el trabajo continúa. El equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA continúa detectando y rastreando objetos cercanos a la Tierra para garantizar que, si alguna vez surge un peligro real, no nos pille desprevenidos", han señalado desde la Agencia Espacial Europea.