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Ayuso publica el 2 de diciembre “Íntimo”, un libro de sus memorias

EDITORIAL PLANETA

Isabel Díaz Ayuso publicará el 2 de diciembre “Íntimo”, su primer libro de memorias, en el que repasará su infancia, trayectoria política y experiencias personales.

El libro de la presidenta de la comunidad de Madrid
El libro de la presidenta de la comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzará el 2 de diciembre su primer libro, bajo el nombre de “Íntimo”, de memorias sobre su vida, infancia y carrera, así como las acciones y personas que dieron forma a su “ideario político”.

Según informó la editorial Planeta en un comunicado, con este libro la presidenta madrileña se propone reflexionar “sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido”.

A través de fotografías e imágenes, Isabel Díaz Ayuso hablará de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente. La juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de “Comunismo o libertad”, el antinacionalismo, la lucha contra la covid, sus viajes y “sus grandes pasiones como la música, el deporte y la gastronomía” tomarán el protagonismo.

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