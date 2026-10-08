EDITORIAL PLANETA
Ayuso publica el 2 de diciembre “Íntimo”, un libro de sus memorias
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzará el 2 de diciembre su primer libro, bajo el nombre de “Íntimo”, de memorias sobre su vida, infancia y carrera, así como las acciones y personas que dieron forma a su “ideario político”.
Según informó la editorial Planeta en un comunicado, con este libro la presidenta madrileña se propone reflexionar “sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido”.
A través de fotografías e imágenes, Isabel Díaz Ayuso hablará de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente. La juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de “Comunismo o libertad”, el antinacionalismo, la lucha contra la covid, sus viajes y “sus grandes pasiones como la música, el deporte y la gastronomía” tomarán el protagonismo.
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