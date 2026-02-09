Bad Bunny, vestido de Zara, ensalza la cultura latina en el espectáculo de la Super Bowl

Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, subido al techo de una pick up durante el show del LX Super Bowl.

El Levis Stadium de Santa Clara (California) se convirtió en una inmensa plantación de caña de azúcar a través de la cual Bad Bunny realizó el espectáculo de la Super Bowl lleno de referencias latinas y cien por cien en español.

La cabecera de entrada del espectáculo destacaba por su colorido mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de salsa antes de que un agricultor de cañamo pronunciara “¡qué rico es ser latino!" para dar paso a Bad Bunny que comenzó cantando “Titi me preguntó”.

Todo presentado por una tipografía que recuerda a los títulos de telenovelas que decía “Benito Martínez Ocasión presenta: El espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón” dejando claro que el español dominaría de principio a fin un evento visto por más de 140 millones de personas.

Enfundado en un traje blanco crudo de Zara y con una camiseta similar a la que usan los equipos de NFL con el 64 a la espalda y con su apellido Ocasio, demostró el puertoriqueño que era un homenaje a los latinos.

Caminando a través de los cañaverales el cantante fue colocando referencias icónicas de la cultura latina como los puestos de tacos, los raspados o piraguas, cocos frescos, peleas de boxeo o salones de uña o un local de compra y venta de oro; todos locales y trabajos realizados por latinos en Estados Unidos.

Después llegó el momento de ‘Ella perrea’ sola y la famosa casita de Bad Bunny donde se pudo ver a personalidades como Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G o Young Miko disfrutando.

Por su parte Bad Bunny en el techo de la casita cantaba y animaba a todos los presentes en el Levi's Stadium de Santa Clara mientras gritaba “Las mujeres en el mundo entero perreando sin miedo”, lanzando un mensaje de empoderamiento.

Bajo del techo de la casita y comenzó otro homenaje sonando acordes de ‘Ella perrea sola’ ‘Gasolina’ mientras Benito gritaba “están escuchando música de Puerto Rico” acordándose de referentes de la música latina urbana como Daddy Yankee.

Bad Bunny carga la bandera de Puerto Rico durante su actuación en el Super Bowl. | Charles Baus

No dejes de soñar

Acompañado de música de violines hizo su presentación oficial tras unos primeros minutos de ritmo y emoción.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca deje de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas”.

Un mensaje muy poderoso llamado a todos a no dejar de soñar y trabajar por sus sueños.

Primera sorpresa de la noche

Una de las escenas más representativas de la cultura latina en Estados Unidos son las bodas llenas de alegría y música. En el show se llevó a cabo una boda civil de una pareja que había invitado al puertorriqueño a su boda y este les dejó casarse en la Super Bowl.

Al ser proclamados marido y mujer, comenzó a sonar salsa y apareció Lady Gaga cantando una versión en salsa de su nuevo tema ‘Die with a smile’ que sorprendió a todos. Bad Bunny la acompañó bailando salsa y mostrando una gran complicidad en el escenario.

El banquete de la boda estuvo amenizado por ‘Baile Inolvidable’ donde se vieron escenas como un niño dormido en las sillas de la boda despertado por el cantante, reviviendo momentos de nostalgia de muchos latinos en redes sociales reconociendo que ellos si han dormido entre sillas siendo niños.

Lady Gaga cantando Die with a Smile versión salsa en el LX Super Bowl. | Charles Baus

Después sonó el grito de ¡NuevaYorlllllll! emitido por el cantante y todos los asistentes, La canción dio paso a uno de los momentos más emotivos de la actuación.

Bad Bunny entregó su más reciente Grammy al pequeño Benito que veía la ceremonia en el salón de su casa llamándolo a no dejar de soñar. En un primer momento, las redes sociales dijeron que el niño que recibió el premio era Liam Conejo Ramos, niño detenido por el ICE en Minnesota, pero finalmente se explicó que es un actor argentino. Sin embargo el gesto se interpretó como un golpe de guante blanco a Donald Trump

Ricky Martín y su reivindicación

Segunda sorpresa de la noche, aparecieron las dos sillas, símbolo de la portada de su último disco ‘Debí tirar más fotos’ y comenzó a sonar un cuatro puertorriqueño que dio entrada a Ricky Martín.

Ricky Martín cantó de manera elegante pero reivindicativa el coro de ‘Lo que pasó en Hawai’ donde pide a Puerto Rico resistir y no entregar lo que les quieren quitar llamando a levantar la bandera.

Ricky Martín durante el show del Super Bowl LX. | Charles Baus

Cierre reivindicativo

Tras la aparición de Ricky Martín se llegó a la parte final del espectáculo donde Bad Bunny fue más reivindicativo. Subido a un poste de luz después de enarbolar orgullosamente la bandera de Puerto Rico cantó: “Ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón, batería y reggaeton”.

Con los acordes de ‘Cafe con Ron’ puso el broche de oro gritando “God Bless America sea ….”enumerando los 32 países de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica y terminando mostrando un balón de fútbol americano con la inscripción “Together, We Are America”, cerrando con un mensaje de unidad mientras las pantallas del estadio mostraron “The only thing more powerful than hate is love”, frase que ya pronunció en los Grammy, al son de ‘Debí tirar más fotos’.

Reacción de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió en redes sociales su opinión del espectáculo del Super Bowl.

El presidente estadounidense escribió:

“El espectáculo del Super Bowl fue absolutamente terrible, uno de los peores visto nunca. Esto no hace sentido, es una ofensa a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”.

Agregando que nadie entendió una sola palabra de lo que cantó el puertorriqueño, tachando de desagradable el baile especialmente para la juventud estadounidense mirándolo.

“Este show es una bofetada para nuestro país que está creando nuevos estándares y records todos los días como el mejor mercado bursátil del mundo. No hay nada inspirador en este desorden de espectáculo que tendrá grandes críticas de la gente no sabe que pasa en el mundo de verdad.

El show de Bad Bunny queda ya para el recuerdo y es que en el espectáculo más visto del mundo y en Estados Unidos se cantó solo en español.