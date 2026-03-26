Las becas para universitarios se podrán solicitar a partir del 7 de abril

El plazo para presentar la solicitud de beca para el curso 2026-2027 tanto para estudios universitarios como no universitarios se extenderá desde el próximo día 7 de abril, a las 08.00 horas, hasta el 18 de mayo, a las 15.00 horas, ambos inclusive.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección “https:// sede.educacion.gob.es” o en “www.educacionyfp.gob.es”.

Para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, la cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2026-2027.

La cuantía fija ligada a la renta del estudiante será 1.700 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios; la cuantía fija ligada a la residencia durante el curso escolar será de 2.700 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios; la cuantía fija ligada a la excelencia académica tiene un importe de entre 50 y 125 euros tanto para universitarios como no universitarios; y la beca básica para los estudiantes no universitarios es de 300 euros, mientras que en el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 350 euros.

El Ministerio prevé que estas becas beneficien el próximo curso a un total de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Una de las novedades es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales podrán percibir parte de las becas.