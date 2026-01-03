La borrasca Francis llega con frío y nieve en cotas muy bajas
NUEVO TEMPORAL
Aemet lanza un aviso por nevadas para este domingo y Protección Civil pide precaución con el coche
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzó un aviso por nevadas en cotas bajas a partir del domingo 4 en la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro; mientras que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias lanzó una serie de recomendaciones para los próximos días, donde se espera que haya desplazamientos por carretera. Aemet avanzó que el día 3 de enero se espera que con el acercamiento de la borrasca Francis las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde podrán ser localmente fuertes. Mientras tanto, se prevé que con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este las precipitaciones más intensas del día 4 se den en áreas del tercio sur y sureste peninsular. En concreto, el pronóstico recoge que los mayores acumulados se registrarán en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao.
A su vez, indica que la interacción con la masa fría ártica que penetrará durante esta jornada por el norte peninsular hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular. De hecho, Aemet especifica que la nieve podrá caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y Sistema Central, mientras que caerá por encima de 500-700 metros en la Ibérica sur y área pirenaica.
De acuerdo con el organismo estatal, el día álgido de este episodio será el 5 de enero, sobre todo en la primera mitad de la jornada. En este sentido, las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular y podrán caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla- La Mancha y a partir de los 300-500 metros en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, el organismo estatal no descarta que puedan superarse de manera local los cinco centímetros (cm) en zonas bajas del este de Aragón y del oeste de Cataluña. A su vez, puntualiza que también podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien por esta parte prevé que las nevadas sean de carácter débil. Señala que durante este día daría lugar por esta zona a una intensificación de las nevadas, con una cota que se situaría en torno a los 400-600 metros.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alertó por nevadas en cotas bajas y lluvias intensas en diversas zonas al menos hasta el martes 6 de enero y aconsejó mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional.
