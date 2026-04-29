Bruselas acusa a Meta de no impedir que menores de 13 años usen Instagram y Facebook: podría acarrear multas millonarias

La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Meta de vulnerar la Ley de Servicios Digitales (DSA) por no impedir el acceso de menores de 13 años a sus plataformas Instagram y Facebook, lo que podría derivar en una multa millonaria.

Según ha explicado la vicepresidenta de la Comisión encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, las conclusiones preliminares apuntan a que las redes sociales de la compañía hacen “muy poco” para evitar que menores de esa edad accedan a sus servicios, pese a que sus propias normas lo prohíben.

Fallos en el control de edad

Bruselas considera que los mecanismos de verificación son ineficaces, ya que permiten a los menores registrarse fácilmente introduciendo una fecha de nacimiento falsa. Además, denuncia que Meta no logra identificar ni expulsar de forma rápida a los usuarios menores de 13 años una vez detectados.

También critica que la herramienta para denunciar estos casos es poco accesible y poco eficaz, ya que requiere varios pasos para completar el proceso y no garantiza un seguimiento adecuado. En muchos casos, los perfiles denunciados continúan activos sin control.

La Comisión alerta de que Meta realiza evaluaciones de riesgo “incompletas y arbitrarias”, lo que impide detectar correctamente la exposición de menores a contenidos o experiencias inapropiadas. Según los datos analizados, entre el 10% y el 12% de los menores de 13 años acceden a estas plataformas en la Unión Europea.

Posibles sanciones

Con esta acusación preliminar se abre ahora un periodo para que Meta responda o adopte medidas correctoras. Si se confirman los incumplimientos, la Comisión podría imponer una sanción de hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa.