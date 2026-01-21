EL MAYOR PREMIO DE ESPAÑA
Cae un millón de euros al lado de Balaídos con el EuroMillones en Vigo
La suerte sonreído a Vigo en el sorteo de EuroMillones celebrado este martes, 20 de enero de 2026. Un boleto validado en la ciudad ha resultado agraciado con el premio de El Millón, dejando 1.000.000 de euros.
El boleto ganador fue sellado en el Despacho Receptor número 88.215 de Vigo, situado en la calle Lorient, número 12. Se trata del Bar Loreda, situado a apenas 500 metros del Estadio de Balaídos.
En el sorteo de EuroMillones no se registraron acertantes de Primera Categoría (cinco números más dos estrellas), por lo que el bote continúa acumulándose y alcanzará una cuantía histórica en el próximo sorteo. En España, además, se contabilizaron varios boletos premiados en categorías inferiores.
