Comprar en Shein y Temu será más caro: la Unión Europea activa una tasa de 3 euros por cada paquete

Shein, Temu y AliExpress concentran en conjunto más del 90% de los envíos de bajo valor procedentes de China que llegan a la Unión Europea.

La Unión Europea ha activado desde este miércoles una tasa mínima de 3 euros para los paquetes de bajo valor procedentes de plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu o AliExpress, en el marco de una reforma aduanera con la que Bruselas busca poner fin a la exención fiscal que durante años ha favorecido a estas compañías.

La medida afecta a los envíos con un valor inferior a 150 euros que entren en el mercado comunitario y supone un cambio relevante en el sistema de importaciones, en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico internacional.

Según la normativa, el recargo de 3 euros no se aplica por paquete, sino por categoría arancelaria de los productos incluidos en el envío, lo que puede elevar el coste final en pedidos con distintos tipos de artículos. Así, un paquete con productos de varias categorías puede acumular varios recargos.

Bruselas justifica la medida como una respuesta a la necesidad de adaptar el sistema aduanero a la realidad actual del comercio online, que ha multiplicado el volumen de pequeños envíos en los últimos años.

El sector logístico, sin embargo, ha advertido de los riesgos operativos de la nueva regulación. Las empresas alertan de que el sistema puede aumentar de forma significativa la carga administrativa en aduanas, debido a la necesidad de clasificar cada producto por categoría arancelaria, lo que podría generar cuellos de botella en los controles fronterizos.

Los operadores del sector reclaman una modernización urgente de los sistemas aduaneros europeos, con procesos más automatizados, una mayor integración digital entre administraciones y una ventanilla única que unifique criterios entre Estados miembros.

También advierten de que, si no se acompaña la medida de una reforma tecnológica profunda, el volumen de hasta millones de paquetes diarios podría poner en tensión la capacidad operativa de las aduanas europeas.

La tasa tendrá carácter transitorio hasta 2028, cuando la Unión Europea prevé sustituirla por un sistema definitivo dentro de su reforma aduanera, que incluirá un nuevo modelo de gestión digital y una mayor armonización en el control de importaciones.

Shein, Temu y AliExpress concentran en conjunto más del 90% de los envíos de bajo valor procedentes de China que llegan a la Unión Europea