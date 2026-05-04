Cuenta atrás para Eurovisión 2026: con Israel y sin España

La cuenta atrás para la 70ª edición del Festival de Eurovisión ya comenzó. El concurso se celebrará del 12 al 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria) sin la participación de España, después de que el pasado mes de diciembre RTVE decidiera retirarse del certamen tras la confirmación de que Israel seguirá, un año más, en la competición.

Junto a España -miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) conocido como Big Five-, Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS) optaron por no participar en la próxima edición en protesta por los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

La decisión de RTVE implica, por un lado, la ausencia de candidatura española, que nunca faltó desde su debut en 1961, participando de manera ininterrumpida en todas las ediciones, salvo en la edición de 2020 que fue cancelada por la pandemia del coronavirus. Por otro lado, esta ausencia supone también la renuncia a cualquier participación editorial o promocional en torno al evento, incluida la retransmisión de la final de Eurovisión 2026, que se celebrará el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

La final del Festival de Eurovisión 2025, celebrada el pasado sábado 17 de mayo en Basilea (Suiza), reunió a 166 millones de espectadores en los 37 países participantes que lo emitieron por televisión, lo que supone tres millones más que en la edición anterior, y alcanzó una cuota de pantalla del 47,7%, la más alta desde el año 2004. En España, la gala ofrecida en La 1 de TVE registró 5.884.000 seguidores y un 50,1% de share, lo que supuso un incremento de 9,2 puntos y cerca de un millón de espectadores con respecto a la pasada edición. Las votaciones lograron una media de 6,3 millones de televidentes y un 59,7% de cuota.

Posible boicot

Además, a pocos días de celebrarse el concurso más de 1.100 músicos como Macklemore o Blanca Paloma llamaron al boicot a Eurovisión mientras Israel participe. Kneecap o Massive Attack son también algunos de los artistas que explican que la UER “encubre” y “normaliza” el “genocidio” de Israel al dejar que participar en la cita.

Así, el festival de este 2026 contará finalmente con 35 países en competición, la cifra más baja desde inicio de los 2000: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido.

Para esta edición, la UER presentó en noviembre de 2025 una actualización del sistema de votación del festival a partir de este año. En un comunicado, el organismo señaló que las medidas buscan reforzar la “confianza”, la “transparencia” y la participación del público tras las polémicas de la edición anterior. Entre los cambios figura la reducción de 20 a 10 del número máximo de votos que cada espectador puede enviar desde sus dispositivos durante las galas. La UER enmarca esta decisión en la voluntad de limitar prácticas susceptibles de generar sospechas de manipulación y de incentivar que los apoyos se distribuyan entre más participantes.

Más peso del jurado

Otra de las modificaciones previstas afecta al papel de los jurados profesionales en las semifinales, en las que recuperan un peso del 50% en el resultado combinado con el televoto. Los jurados nacionales ampliarán además su tamaño a siete miembros por país e incorporarán a jóvenes de entre 18 y 25 años, de acuerdo con las directrices difundidas por la organización.

Con la victoria del cantante JJ con “Wasted Love” en el Festival de Eurovisión 2025, el certamen europeo viaja de regreso a Austria por tercera vez en la historia. Previamente, el país centroeuropeo triunfó en el evento musical en Luxemburgo 1966 con el artista Udo Jürgens y la canción “Merci, Chérie” y, más recientemente, en Copenhague 2014 con Conchita Wurst y su himno “Rise Like A Phoenix”.

Israel compite en la primera semifinal El 12 de mayo, Moldavia abrirá la primera semifinal con “¡Viva Moldavia!”, interpretada por Satoshi, en un arranque de gala en el que también competirán Suecia, Croacia y Grecia. En el bloque central de la noche actuarán Portugal, Georgia, Finlandia y Montenegro. Portugal estará representada por Bandidos do Cante con “Rosa”; Georgia competirá con Bzikebi y el tema “En repetición”; Finlandia presenta el dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen con “Liekinheitin”; y Montenegro lleva a Tamara Zivkovic con “Nova Zora”. La parte final de la semifinal estará protagonizada por Estonia, Israel, Bélgica, Lituania, San Marino, Polonia y Serbia. Estonia participará con la banda de rock Vanilla Ninjay y “Demasiado épico para ser verdad”; Israel con Noam Bettan y “Michelle”; Bélgica con Essyla y “Bailando sobre hielo”; Lituania con Lion Ceccah y “Sólo Quiero Más”; San Marino con Senhit y “Superestrella”; Polonia con Alicja y “Orar” y Serbia con Lavina y “Kraj Mene”.