¿Cómo se denuncia la desaparición de una persona? Plazos, teléfonos y recomendaciones

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La desaparición de una persona es una situación que requiere una actuación rápida y coordinada. En Galicia, al igual que en el resto de España, no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Si sospechas que alguien ha desaparecido de forma involuntaria o en circunstancias preocupantes, debes acudir inmediatamente a las autoridades.
Denunciar la desaparición de una persona en Galicia debe hacerse de manera inmediata. No es necesario esperar horas ni días para acudir a las autoridades. Una actuación rápida puede resultar fundamental para localizar a la persona desaparecida lo antes posible.
En este artículo te explicamos qué hacer para denunciar la desaparición de una persona en Galicia, paso a paso.
Una persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y con la que no se logra mantener contacto, especialmente cuando existen circunstancias que hacen pensar que puede encontrarse en riesgo o necesitar ayuda.
Puede tratarse de un menor de edad, una persona mayor, alguien con problemas de salud, discapacidad, deterioro cognitivo o cualquier persona cuya ausencia resulte inusual.
En España no existe ningún plazo mínimo para denunciar una desaparición. Las fuerzas de seguridad recomiendan hacerlo de inmediato.
Antes de presentar la denuncia, es importante recopilar todos los datos que puedan facilitar la búsqueda:
Cuanta más información aportes, más rápida y eficaz podrá ser la actuación policial.
La denuncia puede presentarse de inmediato en:
También puedes llamar a:
En casos de menores, personas mayores o desapariciones consideradas de riesgo, las autoridades activan protocolos específicos de búsqueda urgente.
Tras presentar la denuncia, puede ser útil difundir la información en redes sociales y medios de comunicación, siempre utilizando datos confirmados.
Se recomienda compartir:
Evita difundir rumores o información no verificada que pueda dificultar la investigación.
En Galicia y en el resto de España existen entidades que ofrecen apoyo a familiares y colaboración en la difusión:
Estas organizaciones pueden ayudar con asesoramiento, apoyo psicológico y difusión de alertas.
Una vez presentada la denuncia, las fuerzas de seguridad ponen en marcha las actuaciones de búsqueda e investigación que consideren necesarias según el nivel de riesgo.
Las recomendaciones para familiares y allegados son:
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