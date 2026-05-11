¿Cómo se denuncia la desaparición de una persona? Plazos, teléfonos y recomendaciones

Consulta qué debes hacer para denunciar una desaparición en España en 2026.

La desaparición de una persona es una situación que requiere una actuación rápida y coordinada. En Galicia, al igual que en el resto de España, no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Si sospechas que alguien ha desaparecido de forma involuntaria o en circunstancias preocupantes, debes acudir inmediatamente a las autoridades.

Denunciar la desaparición de una persona en Galicia debe hacerse de manera inmediata. No es necesario esperar horas ni días para acudir a las autoridades. Una actuación rápida puede resultar fundamental para localizar a la persona desaparecida lo antes posible.

En este artículo te explicamos qué hacer para denunciar la desaparición de una persona en Galicia, paso a paso.

¿Cuándo se considera que una persona está desaparecida?

Una persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y con la que no se logra mantener contacto, especialmente cuando existen circunstancias que hacen pensar que puede encontrarse en riesgo o necesitar ayuda.

Puede tratarse de un menor de edad, una persona mayor, alguien con problemas de salud, discapacidad, deterioro cognitivo o cualquier persona cuya ausencia resulte inusual.

En España no existe ningún plazo mínimo para denunciar una desaparición. Las fuerzas de seguridad recomiendan hacerlo de inmediato.

Pasos para denunciar la desaparición de una persona en Galicia

1. Reunir toda la información posible

Antes de presentar la denuncia, es importante recopilar todos los datos que puedan facilitar la búsqueda:

Nombre y apellidos

Edad

DNI o pasaporte, si se conoce

Fotografía reciente

Descripción física detallada

Ropa que llevaba la última vez que fue vista

Lugar y hora de la última localización

Teléfono móvil y redes sociales

Enfermedades, medicación o necesidades especiales

Información sobre amistades, familiares o lugares frecuentes

Cuanta más información aportes, más rápida y eficaz podrá ser la actuación policial.

2. Presentar la denuncia ante Policía o Guardia Civil

La denuncia puede presentarse de inmediato en:

Policía Nacional

Guardia Civil

Policía Local

Comisarías de la Policía Autonómica en Galicia, cuando corresponda

También puedes llamar a:

Policía Nacional: 091

Guardia Civil: 062

Emergencias Galicia: 112

En casos de menores, personas mayores o desapariciones consideradas de riesgo, las autoridades activan protocolos específicos de búsqueda urgente.

3. Difundir la desaparición de forma responsable

Tras presentar la denuncia, puede ser útil difundir la información en redes sociales y medios de comunicación, siempre utilizando datos confirmados.

Se recomienda compartir:

Nombre y edad

Fotografía reciente

Lugar de desaparición

Fecha y hora de la última vez visto

Teléfono oficial de contacto policial

Evita difundir rumores o información no verificada que pueda dificultar la investigación.

4. Contactar con asociaciones especializadas

En Galicia y en el resto de España existen entidades que ofrecen apoyo a familiares y colaboración en la difusión:

SOS Desaparecidos

Fundación ANAR, especializada en menores

QSD Global

Estas organizaciones pueden ayudar con asesoramiento, apoyo psicológico y difusión de alertas.

¿Qué ocurre después de denunciar?

Una vez presentada la denuncia, las fuerzas de seguridad ponen en marcha las actuaciones de búsqueda e investigación que consideren necesarias según el nivel de riesgo.

Las recomendaciones para familiares y allegados son: