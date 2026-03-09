Detenida una mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills con ella dentro

La mansión de la cantante Rihanna en Beverly Hills fue escenario este domingo de un inquietante incidente después de que una mujer de unos 30 años fuera detenida por presuntamente disparar contra la vivienda mientras la artista se encontraba en su interior.

Según informaron medios estadounidenses, el suceso ocurrió alrededor de la 13:20 horas, cuando la policía de Los Ángeles recibió varias llamadas alertando de disparos en el exclusivo barrio de Beverly Crest, una zona residencial frecuentada por celebridades.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la sospechosa habría disparado desde un vehículo estacionado frente a la propiedad, descrito en algunos informes como un Tesla blanco, antes de intentar abandonar el lugar. Los agentes lograron detenerla poco después del ataque.

Las autoridades estiman que se realizaron entre siete y diez disparos, uno de los cuales llegó a impactar contra la pared de la vivienda.

La cantante resultó ilesa

La artista, cuyo nombre real es Robyn Fenty, se encontraba dentro de la casa en el momento del tiroteo y resultó ilesa, según confirmó la policía. Tampoco se han reportado heridos entre otras posibles personas que estuvieran en la residencia.

Por el momento se desconoce el motivo del ataque y la investigación continúa abierta. Las autoridades tampoco han confirmado si el rapero A$AP Rocky, pareja de la cantante, o alguno de sus tres hijos se encontraba en la vivienda en ese momento.

Rihanna reside en esta propiedad desde 2021, situada en una zona exclusiva de Los Ángeles donde mantiene una vida relativamente discreta junto a su familia.