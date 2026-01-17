Doctor Yago Mouriño, médico en Ourense: “Creo que no existe mejor medicina que aquella que es preventiva”

La medicina interna es la especialidad médica encargada de la atención integral del adulto, enfocada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a los órganos internos. Su función principal es evaluar al paciente de manera global, especialmente cuando presenta múltiples padecimientos. Sus objetivos incluyen mejorar la calidad de vida, controlar enfermedades crónicas, prevenir complicaciones y coordinar la atención con otras especialidades médicas. Yago Mouriño López destaca el papel del médico como apoyo y guía de los pacientes, una actitud que, tras su paso por el CHUO, lo impulsó a poner en marcha su consulta privada, Interna Ourense, para poder dedicar más tiempo a sus pacientes, respondiendo a la necesidad de una atención más personalizada.

Pregunta. ¿En qué consiste la Medicina Interna?

Respuesta. La Medicina Interna es una especialidad médica transversal en la que en vez de fijarnos en un único órgano nos centramos en el organismo completo. En nuestra especialidad ninguna patología médica nos debe ser ajena, buscando siempre la atención integral del paciente e intentando aportarle una solución a su problema, bien sea a través de nuestro propio conocimiento o derivando de forma dirigida a otro especialista con mayor competencia en dicha patología.

P. ¿Cuáles son las patologías más comunes?

R. Las patologías más comunes que se pueden seguir en una consulta de Medicina Interna son las de índole crónico, como la insuficiencia cardíaca o la EPOC, así como el tratamiento de los distintos factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y las dislipemias. Otra parte importante de la actividad en consulta es el diagnóstico de las distintas enfermedades que pueda presentar el paciente; muchos pacientes acuden a nuestra consulta con sintomatología inespecífica/vaga, en ocasiones tras haber consultado con otras especialidades, y nosotros debemos integrarlo con lo que nos cuenta, percibimos a través de la exploración física y objetivamos a través de las distintas pruebas para poder llegar a un diagnóstico y establecer así un plan y tratamiento para el paciente.

P. ¿Cómo se relaciona la medicina interna con otras especialidades?

R. La relación con otras especialidades es esencial en nuestra actividad diaria, actuando como nexo de unión entre ellas; en ocasiones con una función crítica: dar coherencia. Cuando un caso es complejo o el diagnóstico es incierto, el internista es quien lidera la investigación. Si un paciente visita a cinco especialistas, el internista es quien revisa que no haya interacciones medicamentosas peligrosas y prioriza qué es lo más urgente para su bienestar. Aun así, aunque en teoría nuestra formación nos habilita para el tratamiento de prácticamente cualquier patología médica, los internistas somos conscientes de nuestras limitaciones y de la necesidad de colaborar estrechamente con otras especialidades que, por formación, tendrán un conocimiento más profundo en las patologías de su área. En numerosas ocasiones consultamos con otros compañeros, e incluso derivamos de forma dirigida a otros especialistas cuando consideramos que lo que tiene el paciente se escapa de nuestro conocimiento.

P. ¿Más allá de la medicina interna, qué ofrece un centro de salud integral y profesionalizado como Interna Ourense?

R. En Interna Ourense intentamos ofrecer tiempo y accesibilidad, una atención pausada, sin prisas, donde el paciente pueda explicar su historia completa. Nuestro objetivo es que el paciente salga de la consulta con la satisfacción de que ha sido atendido de la mejor manera posible, con una idea clara de lo que tiene y cuáles son las opciones terapéuticas, y en aquellos casos en los que, por desgracia, no podamos dar una respuesta satisfactoria, ser capaces de dirigir de forma racional al paciente hacia aquellos profesionales que sí podrán ayudarlo, evitando de esta manera que tenga que peregrinar de centro en centro con su historial bajo el brazo.

P. ¿Cómo de importante es un equipo médico a la hora de ayudar y atender a los pacientes?

R. La colaboración entre distintos profesionales, no solo médicos sino sanitarios en general (enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc), es esencial para dar una correcta atención a cualquier paciente.

P. ¿Qué servicios de consulta y atención especializada (especialidades) destacaría dentro de los servicios de salud que ofrecen?

R. Destacaría el tratamiento y seguimiento del enfermo pluripatológico complejo, manejando de forma integral, por ejemplo, a un paciente que pueda padecer hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardiaca y broncopatía crónica, evitándole de esta manera tener que consultar con cuatro médicos distintos. Otro aspecto a destacar es la Consulta de Riesgo Cardiovascular, ya que desde Interna Ourense creemos que no existe mejor medicina que la preventiva.

P. ¿Cómo es la adaptación de los profesionales de Medicina Interna al avance tecnológico?

R. Hay que tener claro que la tecnología ha acercado el hospital al paciente y ha permitido tratar con éxito patologías que históricamente se consideraban terminales o crónicas sin solución. En Interna Ourense creemos que la tecnología ayuda a dar una mejor atención facilitando el diagnóstico, pero una buena historia clínica y exploración física siguen siendo esenciales: la tecnología ayuda a confirmar, pero primero hay que saber qué buscar.

P. ¿Dentro de su especialidad médica, qué consejos daría para mejorar la salud de los ourensanos?

R. El mejor consejo que se puede dar es intentar llevar una vida saludable, evitando el alcohol y el tabaco, realizando una dieta sana, como la mediterránea o la atlántica, que es la típica de nuestra tierra, así como aumentando la actividad física diaria. Es importante, además, combatir la soledad; la red social y familiar que tenemos en Galicia es un factor protector de salud brutal, no debemos perderla. Y, por supuesto, realizar revisiones periódicas no para ‘buscar enfermedades’, sino para optimizar la salud que ya tenemos.