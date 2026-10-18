Dormir la siesta eleva el riesgo de desarrollar demencia senil

Una nueva investigación de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, en Estados Unidos, sugiere que la frecuencia, la intencionalidad y la duración de las siestas diurnas, habituales en las personas mayores, podrían estar relacionadas con su riesgo de desarrollar demencia.

El estudio, publicado en línea en The Journal of Gerontology: Medical Sciences, siguió a 995 beneficiarios de Medicare de Estados Unidos de 65 años o más que no padecían demencia al comienzo del estudio en 2013 y les realizó un seguimiento durante un máximo de 10 años utilizando datos del Estudio Nacional de Tendencias de Salud y Envejecimiento, una encuesta representativa a nivel nacional de adultos mayores.

Los investigadores descubrieron que los participantes que dormían siestas con frecuencia (definido como la mayoría de los días o todos los días) tenían un riesgo un 48% mayor de desarrollar demencia en comparación con aquellos que rara vez o nunca dormían siestas, incluso después de tener en cuenta factores demográficos, condiciones de salud y características del sueño nocturno, como la duración del sueño, la somnolencia diurna y una medida del riesgo de apnea obstructiva del sueño.

Siestas involuntarias

Las siestas involuntarias -definidas como quedarse dormido sin proponérselo, en lugar de planificar una siesta- se asociaron con un riesgo un 39% mayor de demencia. Las siestas de 30 minutos o menos también se vincularon con un riesgo un 40% mayor, una asociación que se mantuvo incluso después de tener en cuenta diversos factores de confusión potenciales, mientras que la asociación con las siestas de más de 30 minutos se debilitó al considerar los factores del sueño nocturno.

“Las siestas más frecuentes podrían ser un indicador de cambios en el cerebro, en lugar de una causa de cambios cerebrales que conduzcan a la demencia”, afirma Adam Spira, doctor en filosofía y máster en artes, autor principal del artículo y profesor del Departamento de Salud Mental de la Escuela Bloomberg.

Los investigadores señalan la probable relación bidireccional entre las siestas y la demencia. Las siestas son un posible factor de riesgo para la demencia, al mismo tiempo que la degeneración de las regiones cerebrales que ayudan a regular la vigilia, que puede ocurrir en las primeras etapas de la demencia, también puede llevar a tomar siestas con mayor frecuencia.

Para abordar esta posibilidad, el equipo excluyó los casos de demencia diagnosticados durante los primeros cinco años de seguimiento y descubrió que las asociaciones para las siestas frecuentes e involuntarias seguían siendo similares, lo que respalda la idea de que los patrones de siesta pueden preceder significativamente a un diagnóstico de demencia en lugar de simplemente reflejarlo.

"El seguimiento de los hábitos de siesta podría servir como un indicador temprano y accesible para ayudar a identificar a los adultos mayores con mayor riesgo de demencia y orientar las intervenciones específicas para la prevención de la demencia”, señala Kening Jiang, investigador postdoctoral en el Departamento de Salud Mental de la Escuela Bloomberg.