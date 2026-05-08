EEUU inicia el proceso de desclasificación de documentos sobre ovnis

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la jornada del pasado viernes el comienzo de un proceso para desclasificar remesas de documentos sobre Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs) así como cualquier otro tipo de información pertinente a la posibilidad de vida extraterrestre, una cuestión “tan enormemente compleja como extremadamente interesante”, en palabras del propio mandatario.
El Departamento de Defensa abrió de esta forma una página web (war.gov/UFO) donde el público puede estudiar ya los primeros 162 archivos relativos a estos incidentes. Una tarea, según el departamento dirigido por Pete Hegseth, “sin precedentes e histórica que necesitó de la coordinación de decenas de agencias para examinar decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado”.
“Dada la magnitud de esta tarea, el Departamento de Defensa irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas”.
“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, manifestó el director del Departamento de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, antes de aplaudir también, gracias a la decisión llevada a cabo, “el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes”.
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