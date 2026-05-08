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EEUU inicia el proceso de desclasificación de documentos sobre ovnis

VIDA EXTRATERRESTRE

EEUU desclasificará documentos sobre ovnis, los primeros 162 archivos vinculados con estos incidentes

Objeto volador no identificado sobre Japón en el año 2024.
Objeto volador no identificado sobre Japón en el año 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la jornada del pasado viernes el comienzo de un proceso para desclasificar remesas de documentos sobre Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs) así como cualquier otro tipo de información pertinente a la posibilidad de vida extraterrestre, una cuestión “tan enormemente compleja como extremadamente interesante”, en palabras del propio mandatario.

El Departamento de Defensa abrió de esta forma una página web (war.gov/UFO) donde el público puede estudiar ya los primeros 162 archivos relativos a estos incidentes. Una tarea, según el departamento dirigido por Pete Hegseth, “sin precedentes e histórica que necesitó de la coordinación de decenas de agencias para examinar decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado”.

“Dada la magnitud de esta tarea, el Departamento de Defensa irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas”.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, manifestó el director del Departamento de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, antes de aplaudir también, gracias a la decisión llevada a cabo, “el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes”.

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