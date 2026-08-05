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CRECE UN 10%
Los españoles enviaron en 2025 por primera vez más paquetes que cartas, según se desprende del Informe Anual del Sector Postal 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Durante el pasado año, se enviaron 1.335 millones de paquetes en España, un 10% más que en 2024 y un 148% más que en 2019, mientras que los envíos tradicionales (cartas, tarjetas postales, notificaciones administrativas, publicidad directa) descendieron un 8%, hasta los 1.164 millones -la mitad que en 2019 y la tercera parte de los de 2015-.
La paquetería obtuvo 7.325 millones de ingresos, un 10% más que en 2024 (+86% respecto a 2019), frente a los 1.146 millones del sector postal tradicional, un 3% más con respecto al año anterior, pero un 17% menos respecto a 2019.
Dos de cada tres envíos de mensajería y paquetería fueron paquetes de poco peso (hasta dos kilogramos), y casi ocho de cada diez envíos tradicionales fueron cartas ordinarias o tarjetas postales. Las Administraciones Públicas realizaron el 30% del total de los envíos postales tradicionales.
En este contexto, Correos presentó una cuota del 84% en el sector postal tradicional y del 16% en paquetería. Las compañías inscritas en el registro de operadores postales pasaron de 1.765 a 4.565 en los últimos diez años impulsados por la paquetería del comercio electrónico.
Según el Panel de hogares de la CNMC (oleada del segundo semestre de 2025), solo el 14% de los ciudadanos envió cartas, el 43% las recibió de empresas o suministradores, y el 43% recibió notificaciones administrativas. El 38% visitó al menos una vez una oficina postal en los últimos seis meses, apenas tres puntos porcentuales menos que hace diez años, mayoritariamente para enviar o recoger paquetes.
No obstante, solo el 10% recibió paquetes no vinculados al comercio electrónico (hace diez diez años era el 17 %), y el 61,2% recibió al menos un envío derivado de una compra online (hace diez años era el 29%). De estos, el 35% devolvió alguna compra (logística inversa) y el 16% tuvo alguna incidencia en la entrega de su último paquete.
La gran mayoría de los paquetes se entregó en el domicilio del destinatario (86%), seguido de los puntos de conveniencia (9%) y las taquillas autoservicio (3%). Estas infraestructuras de logística de última milla van en aumento.
Por último, el estudio refleja que el 17% de usuarios que señaló haber pagado gastos de envío para recibir su compra online, el 78% aceptaría, a cambio de un descuento en los gastos de envío, que la entrega fuera en lugar distinto de su domicilio, y el 58%, que la entregara fuera más tarde.
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